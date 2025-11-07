İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası hakkında “tefecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında üç kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında bankanın, yüksek faiz uygulayarak mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddia edildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlı yetki sınırlarının aşıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulandığı tespit edildi.

Bu yolla mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı, alınan beyanlar ve hazırlanan raporlarla belirlendi.

Soruşturma kapsamında Q Yatırım banka yetkilisi Ali E. ile birlikte Yasef M. ve Mehmet A. gözaltına alındı. Arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

SEÇİL ERZAN DAVASININ SANIĞI DA GÖZALTINDA

Öte yandan gazeteci Alican Uludağ'ın aktardığına göre operasyonda Seçil Erzan davasının sanığı da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, Banka Genel Müdürü Mehmet Aydoğdu ile daha önce Borsa İstanbul manipülasyon soruşturmasında adı geçen Yasef Mitrani gözaltına alındı. Mehmet Aydoğdu adını Türkiye, Seçil Erzan vakasında Denizbank Genel Müdür yardımcısı olarak tanıdı ve bu davada sanık oldu.