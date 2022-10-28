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QNB Finansbank'ın ilk 9 aylık net dönem kârı 11 milyar 471 milyon lira oldu

Bankalar 9 aylık kârlarını açıklamaya başladı. QNB Finansbank'ın ilk 9 aylık net dönem kârı11 milyar 471 milyon lira oldu

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 15:15
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QNB Finansbank'ın ilk 9 aylık net dönem kârı 11 milyar 471 milyon lira oldu

QNB Finansbank'ın ilk 9 aylık net dönem kârı 11 milyar 471 milyon lira oldu
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QNB Finansbank'ın 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde, net dönem karı 11 milyar 471 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, 2022'nin ilk 9 aylık döneminde de istikrarlı büyümesini sürdürdü.

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla QNB Finansbank'ın toplam aktifleri 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 49 artarak 555 milyar 144 milyon TL'ye ulaştı. Aynı dönemde, Bankanın net kredileri yüzde 52 artış kaydederek 304 milyar 862 milyon TL'ye, müşteri mevduatı ise yüzde 59 artarak 340 milyar 754 milyon TL'ye yükseldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, 2022 yılının son çeyreğinde de yine reel sektörü destekleyen bir dizi projeyi hayata geçireceklerini, sürdürülebilirlik konusunda kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Tan, QNB Finansbank olarak ekonominin ve müşterilerin ihtiyacı doğrultusunda gereken desteği vermeye hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

 

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