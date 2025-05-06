QNB Finansbank'ın mayıs özel promosyonu! Yeni rakamlar netleşti

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QNB Finansbank'ın mayıs özel promosyonu! Yeni rakamlar netleşti

QNB Finansbank'tan Emeklilere Özel Mayıs Promosyonu! Yeni Rakamlar Netleşti

QNB Finansbank, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan veya mevcut emekli müşterilerine yönelik Mayıs ayına özel yeni promosyon rakamlarını duyurdu. Emeklilerin yüzünü güldürecek bu kampanya ile banka, nakit promosyonun yanı sıra çeşitli avantajlar da sunuyor.

Edinilen bilgilere göre, QNB Finansbank'ın Mayıs ayı emekli promosyonunda maaş aralıklarına göre farklı ödeme seçenekleri sunuluyor. İşte netleşen yeni rakamlar:

"15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan ödül sunuluyor."

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Banka, emekli müşterilerine özel avantajlı oranlarda kredi imkanları da sağlıyor. QNB Finansbank'ın başvuru süresi de Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmış durumda. Emekliler, QNB Finansbank şubeleri ve dijital kanallar aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler.

Ek Avantajlar da Sunuluyor!

Nakit promosyonun yanı sıra QNB Finansbank, emekli müşterilerine özel farklı avantajlar da sunuyor. Bu avantajlar arasında emekli kredi kartı ayrıcalıkları, özel faiz oranları ve bankacılık işlemlerinde kolaylıklar yer alıyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşımak veya mevcut emekli müşterisi olarak bu promosyondan yararlanmak isteyenlerin, bankanın şubelerine bizzat başvurabileceği veya mobil ve internet bankacılığı kanalları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtildi.

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