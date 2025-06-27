QNB hisse geri alımında mola verdi

Katar Ulusal Bankası (QNB) hisse geri alım programını geçici olarak durdurma kararı aldı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Katar Finans Piyasaları Düzenleme Kurumu'nun (QFMA) ilgili mevzuatına uygun olarak, 25 Haziran 2025 ile 9 Temmuz 2025 tarihleri arasında hisse geri alımı yapılmayacak. Bu kararın, QNB Grubu'nun 30 Haziran 2025 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait ara dönem finansal sonuçlarının açıklanması öncesindeki "kapalı dönem" nedeniyle alındığı belirtildi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, QNB, Katar Borsası internet sitesinde yayımladığı duyuruda, hisse geri alım işlemlerine 10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yeniden başlayacağını bildirdi. Bankanın bu hamlesi, yatırımcılar ve piyasa otoriteleri tarafından yakından takip ediliyor. Daha önce Doha'da QNB binası önünde çekilen fotoğraflar, bankanın piyasadaki görünürlüğünü yansıtmıştı. QNB'nin piyasa değeri milyarlarca doları bulan bir dev olduğu göz önüne alındığında, bu tür adımların piyasada önemli etkiler yaratması bekleniyor.