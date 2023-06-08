Quaresma İstanbul'a gelmek için uçağa bindi. Taraftarları heyecan bastı

Beşiktaş'a ilk olarak 2010'da transfer olduktan sonra 2 sezon Beşiktaş'ta oynayan ve sonrasında da 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında Siyah Beyazlı takımla iki şampiyonluk yaşayan Ricardo Quaresma, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı.

YAPILAN PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Dün akşam saatlerinde sosyal medyadan paylaşım yapan Portekizli yıldız, "Yarın Türkiye'ye dönüş günü. İtiraf etmeliyim ki Beşiktaş taraftarının sevgisini ve herkesin takım için tezahürat yaptığı stadı dolu görmeyi özlüyorum. Her zaman kalbimde olacaksın. Atatürk Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi'nin futbolun ve Türkiye'nin en iyilerini tanıtacak harika bir maç olacağına eminim" ifadelerini kullandı. Siyah Beyazlı taraftarlar, gönderiyi beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

THY UÇAĞINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz saatlerde de Quaresma, Türk Hava Yolları uçağından bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşıma Beşiktaş taraftarları etkileşim yağdırdı.