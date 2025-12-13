Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Ricardo Quaresma Portekiz basınından Record'a çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

'BEŞİKTAŞ'IN FUTBOLU BANA KEYİF VERMİYOR'

Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesinden uzak kalmasıyla ilgili yorumlarda bulunan Quaresma, "Açıkçası üzgünüm, çünkü Beşiktaş olması gereken hedeften, yani şampiyonluk mücadelesinden çok uzak. Ne kadro yapısı ne de oynanan futbol bana keyif veriyor. Bence hem oyuncu hem de teknik direktör seçimlerinde daha dikkatli olunmalı" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'NİN ÇOK DAHA İYİ OLDUĞUNU SÖYLEYEMEM'

Ayrıca ezeli rakiplere de değinen Quaresma, "Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'tan çok daha iyi olduğunu söyleyemem, çünkü değil. Ancak şu anda ligde çok güçlü bir Galatasaray görüyorum. Kadro ve teknik direktör anlamında, bir taraftar olarak hiç memnun değilim." dedi.