Quaresma Beşiktaş'tan görev bekliyor: Hasan Arat bana söz verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Quaresma Beşiktaş'tan görev bekliyor: Hasan Arat bana söz verdi

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın kendisine söz verdiğini belirterek siyah-beyazlı kulüpte görev almak istediğini açıkladı.

Beşiktaş forması altında gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma, HT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Futbolculuk kariyerini sonlandıran Portekizli, Beşiktaş'ta görev almak istediğini belirtti. Quaresma'nın açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş’ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum.

Antrenör mü olurum, sportif direktör mü, yoksa başka bir alanda mı olur bilmiyorum.

Ama yeteneklerime inanıyorum ve Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum.

Ancak bu konuşmamız gereken bir şey.

Başkanın bana bir şeyler söylemesini bekliyorum. Söz verdi ama henüz bir şey demedi.

Yine de çok sakinim tabii ki Beşiktaş'ta çalışmayı gerçekten isterdim."

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