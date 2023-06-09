Quaresma'ya TFF başkanı ve spor bakanından trivela dersi. Videoyu izleyince kendinden geçti

Şampiyonlar Ligi finali öncesi düzenlenen futbol turnuvasında Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma da yer aldı. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Quaresma'ya paylaştığı gönderiyi gösterirken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de bu olaya katılanlar arasına girdi.

Quaresma'ya TFF başkanı ve spor bakanından trivela dersi. Videoyu izleyince kendinden geçti

İstanbul'da oynanacak Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finali öncesinde efsane futbolcular arasında bir turnuva düzenlendi. Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma da turnuvada maç yapanlar arasındaydı.

RABONA PAYLAŞIMINI GÖSTERDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2018'de kendisinin ve Ricardo Quaresma'nın yer aldığı "Rabona'nın tarihsel gelişimi" başlıklı gönderisini gösterdi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de ikilinin keyifli diyaloğuna katıldı.

"TARİHSEL GELİŞİMİNİ HATIRLATTIM"
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bugün Quaresma ile çektirdiği kareyi paylaşıp "Q7'ye rabonanın tarihsel gelişimini hatırlattım" notunu düştü.

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