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Rabat: BM üyesi ülkelerin yüzde 84'ü Polisario Cephesi'ni tanımıyor

Fas, Birleşmiş Milletlere (BM) üye devletlerin yüzde 84'ünün Fas ile Batı Sahra bölgesi konusunda ihtilaf yaşayan Polisario Cephesi'ni tanımadığını açıkladı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 17:56
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Rabat: BM üyesi ülkelerin yüzde 84'ü Polisario Cephesi'ni tanımıyor

Rabat: BM üyesi ülkelerin yüzde 84'ü Polisario Cephesi'ni tanımıyor
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Fas Parlamentosunun Dışişleri Komisyonu tarafından yayımlanan raporda, 2022 yılında Cephe'yi tanıma konusunda gerileme olduğu belirtildi.

"Şu anda BM'ye üye 193 ülkenin yüzde 84'ü ayrılıkçı Polisario milislerini tanımıyor." ifadelerine yer verilen raporda, tanıyan ülkelerin uluslararası düzeyde bir azınlık olmaya devam ettiği kaydedildi.

İspanya'nın, Batı Sahra'daki sömürgesine karşı 1970'te başlayan ayaklanmalar, Polisario Cephesi'nin kurulması ile sonuçlanmış ancak sömürge karşıtı bu isyan daha sonra Cephe'nin bağımsızlık mücadelesine dönüşmüştü.

Batı Sahra halkını temsil ettiğini öne süren Polisario Cephesi, bölgenin bağımsızlığı için ilk fırsatı Uluslararası Adalet Divanı'nda elde etmişti. 1975 yılında toplanan Uluslararası Adalet Divanı, Batı Sahra halkının "kendi kaderini tayin etme hakkı" olduğunu ilan etmişti.

Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı üzerine İspanya, bölgede referandum yapmayı önermiş ve çıkacak sonuca bağlı kalacağını taahhüt etmişti. Referandum kararı alınmasının ardından dönemin Fas Kralı 2'nci Hasan, 5 Kasım 1975'te halka "Yeşil Yürüyüş" emri vermişti.

6 Kasım'da başlayan ve 350 bin Faslının katıldığı ifade edilen yürüyüş 9 Kasım'da sona ermişti.

Bu olayın ardından İspanya'nın bölgeden çekilmesiyle Batı Sahra'yı kendi topraklarına katan Fas ile Polisario Cephesi arasında yaşanan gerginlik ise devam ediyor. (AA)

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