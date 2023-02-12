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Rabbi Yessir duası nasıl okunur? Rabbi Yessir duasının faziletleri neler?

Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için işe başlamadan önce okunan dualardandır. Kısa bir dua olan Rabbi Yessir hayırlı işlere vesile olması için okunur. Peki, Rabbi Yessir duası nasıl okunur? Rabbi Yessir duasının faziletleri neler?

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 15:50
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Rabbi Yessir duası nasıl okunur? Rabbi Yessir duasının faziletleri neler?

Rabbi Yessir duası nasıl okunur? Rabbi Yessir duasının faziletleri neler?
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İşe başlamadan önce okunan dualardan olan Rabbi Yessir ‘’Rabbim kolaylaştır’’ anlamını taşır. Kişiler bir işe başlamadan önce Rabbi Yessir duası okur. Peki, Rabbi Yessir duası nasıl okunur? Rabbi Yessir duasının faziletleri neler?

İşlerimize başlamadan önce Yüce Allah'tan yardım dilemek amacıyla okuduğumuz Rabbi Yessir Duası, kelime olarak ''Rabbim kolaylaştır'' anlamına gelmektedir. Vela tuassir ise 'zorlaştırma' anlamını taşımaktadır.

Rabbi Yessir aynı zamanda ayet ya da sure değildir. Rabbi Yessir duasının okunuşu ise şu şekildedir:

RABBİ YESSİR DUASI NASIL OKUNUR?

Rabbi Yessir duasının okunuşu ise şu şekildedir:

‘’Bismillahirrahmanirrahim

Rabbi Yessir ve la tüasir

Sehlil Aleyna bi fadlike ye müyessir

Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian

Ve temmim bil hayri’’

Rabbi Yessir Anlamı: ‘’Allah'ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam. Allah'ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl, ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.’’

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