Rabbim, kimseyi egosunun esiri etmesin.

Şimdi diyeceğim ki ego tatminsizliği yaşayan her kim olursa olsun kendisini, kendisinden daha güçsüzlerde -nüfuzunu da arkasına alarak güç gösterisiyle- tatmin etmeye çalışıyor.

Bunun için de hem kendisi hem de karşı taraf için öyle tehlikeli sözcükler kullanılıyor ki ben bunlara ‘TAS’ sözcükler, yani ‘Tehlikeli Anahtar Sözcükler’ diyorum.

İşte onlardan bazıları:

“Sen beni tanıyor musun?”

“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?”

“Seni, bilmem nereye sürdürürüm!”

“Haddini bil!”

*

Günümüz şartlarında kendini aşamamış…

Egosu tavan yapan…

Başkalarının kendilerine verdikleri unvanı hak ettiğini ve asla kimselerin onu kendisinden alamayacağını düşünme gibi bir yanlışlığın içine düşen insanlar, bu sefer de muhatabına:

“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” deseler de sert kayaya çattıklarında niyeyse hemen süt dökmüş kediye dönüyorlar.

*

Egolu olan insanlar kendisiyle (Egosuyla) savaşa giriştiklerinde, egosu onu alt edip bir kenara koyuverince, sonrasını düşünmek bile istemiyorum.

Hani Neşet Ertaş’ın söylediği ünlü bir türkü vardı ya:

“Kendim ettim kendim buldum

“Gül gibi sararıp soldum, eyvah!.. eyvah!” demeye başlıyor.

*

Efendim, geçtiğimiz günlerde iktidar partisinin, Beylikova ilçe başkanı Hasan Ö., güvenlik kontrolu sırasında, Jandarma tarafından durdurulunca olanlar olmuş.

GBT için kendisinden kimlik isteyen jandarmaya:

“Sen burada nöbet tutuyorsan tabletini alacaksın, hemen sorgulayacaksın. Öyle artist, artist beklemeyeceksin” demiş.

Jandarma görevi gereği:

“Kimlikleri alalım” demesiyle birlikte, Hasan Ö.:

“Lan oğlum… Yemin ediyorum pislikten başka bir şey değilsin.” demesin mi?

Hadi buyurun bakalım!

Jandarma:

“Düzgün konuşun. Biz işimizi yapıyoruz, bunu kişiselleştirmeyin” dese de karşısından cevap olarak:

“Senin yaptığın terbiyesizlik” diyor.

*

Doğrusunu isterseniz, kimlik istemenin neresi terbiyesizlik anlamak zor.

Ama ego rahat durmuyor ki kışkırtıyor!

*

Jandarma sakinliğini sürdürürken muhatabı:

“Bana kibarlaşma kardeşim” diyor, beden dili oldukça itici.

“İnsanlara terörist muamelesi yapmayacaksın. Beylikova’nın içinde o kadar hapçı var ki onlara göz yummayacaksın. Beni tanıyor musun sen?” diyor ve ağzındaki en esas TAS’ı (Tehlikeli Anahtar Sözcüğü) çıkartıyor.

“Sen beni tanıyor musun?”

“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” ifadelerinin sonrasında zıtlaşmalar ve karşısındakini ezme salvoları… derken, görev tamamlanıyor ve sonrasında gelen tepkiler üzerine ne oluyor?

Görevinden istifa etmek zorunda bırakılıyor.

Bu sefer de istifa sonrası beylik lafları yukarılara duyurmaya çalışıyor.

Mesela, ne diyor?

‘Partisine hizmet etmeyi şiar edindiğini’ söylüyor…

‘Davasına(!) ve liderine duyduğu hürmeti’ belirtiyor…

Ve noktayı koyuyor?

“Görevimden ayrılıyorum, ancak her platformda AK Parti davasının hizmetkarı olmaya devam edeceğim.” diyor.

*

Gerçekten göz yaşartıcı bir yakarış!

*

Ne diyeyim?

Rabbim, kimseyi egosunun esiri etmesin.

Çünkü sonu çok acı oluyor, çook!