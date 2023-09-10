Rabia Birsen Güvercin’in koluna ne oldu, neden protez kullanıyor? Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Rabia hakkında merak edilenler

Özgüveni ile dikkatleri çeken Güvercin, geçtiğimiz yıl yaşadığı talihsiz kaza sonrası bir kolunu kaybetti. Peki, Rabia Birsen Güvercin'in koluna ne oldu? İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soruyu bilerek şampiyon olan Rabia Birsen Güvercin'in hayat hikâyesi...

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin'in hayatı Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz sene yaşadığı talihsiz kaza sonrası bir kolunu kaybetmek zorunda kalan Güvercin'in özgüveni izleyenleri hayran bıraktı.

Rabia Birsen Güvercin’in koluna ne oldu, neden protez kullanıyor? İşte, Rabia Birsen Güvercin’in hayat hikâyesi...

RABİA BİRSEN GÜVERCİN BİYOGRAFİSİ

Yarışmacı 24 yaşında, aslen Konyalı ancak Ankara'da yaşıyor. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Yarışmacı aynı zamanda izci olduğunu da dile getirdi.

"DAHA HAVALI BİR KOLUM OLDU"

Babasının kasıp dükkanında kolunu kıyma makinasına kaptırdığını belirten Güvercin, "Artık daha havalı bir kolum oldu" dedi.

Rabia Birsen Güvercin, yaşananların ufak bir dalgınlık kaynaklı olduğunu belirtti.