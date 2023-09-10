Rabia Birsen Güvercin’in koluna ne oldu, neden protez kullanıyor? Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Rabia hakkında merak edilenler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Rabia Birsen Güvercin rüzgarı esti. Biyoloji mezunu Rabia, 400 bin TL'lik soruyu bilerek 1 milyonluk soruyu açtırma hakkını kazanan beşinci yarışmacı oldu ve Rabia 1 milyonluk soruyu bilerek geceyi şampiyon olarak tamamladı.

Rabia Birsen Güvercin’in koluna ne oldu, neden protez kullanıyor? Kim Milyoner Olmak İster şampiyonu Rabia hakkında merak edilenler

Özgüveni ile dikkatleri çeken Güvercin, geçtiğimiz yıl yaşadığı talihsiz kaza sonrası bir kolunu kaybetti. Peki, Rabia Birsen Güvercin'in koluna ne oldu? İşte, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyonluk soruyu bilerek şampiyon olan Rabia Birsen Güvercin'in hayat hikâyesi...

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu bilen Rabia Birsen Güvercin'in hayatı Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz sene yaşadığı talihsiz kaza sonrası bir kolunu kaybetmek zorunda kalan Güvercin'in özgüveni izleyenleri hayran bıraktı.

rabia-ic.jpg

Rabia Birsen Güvercin’in koluna ne oldu, neden protez kullanıyor? İşte, Rabia Birsen Güvercin’in hayat hikâyesi...

RABİA BİRSEN GÜVERCİN BİYOGRAFİSİ

Yarışmacı 24 yaşında, aslen Konyalı ancak Ankara'da yaşıyor. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Yarışmacı aynı zamanda izci olduğunu da dile getirdi.

"DAHA HAVALI BİR KOLUM OLDU"

Babasının kasıp dükkanında kolunu kıyma makinasına kaptırdığını belirten Güvercin, "Artık daha havalı bir kolum oldu" dedi.

rabia-ic-2.jpg

Rabia Birsen Güvercin, yaşananların ufak bir dalgınlık kaynaklı olduğunu belirtti.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Midtsjö'den Galatasaray'a duygusal veda Spor
Midtsjö'den Galatasaray'a duygusal veda
Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Birsen Güvercin 1 milyon liranın sahibi oldu Güncel
Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Birsen Güvercin 1 milyon liranın sahibi oldu
Okula gelen veliler ile ziyaretçilerin kayıtları tutulacak Güncel
Okula gelen veliler ile ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
İstanbul’da güpegündüz kaçırma olayının altından bakın ne çıktı Güncel
İstanbul’da güpegündüz kaçırma olayının altından bakın ne çıktı
Asırlık çınar ağacı aracın üzerine devrildi Güncel
Asırlık çınar ağacı aracın üzerine devrildi
Filenin Sultanları Diyanet'in hedefinde Güncel
Filenin Sultanları Diyanet'in hedefinde