Rabia Soytürk’ten estetik iddialarına sert yanıt: “Siz çıldırdınız artık”

Güzelliğiyle sık sık konuşulan 26 yaşındaki oyuncu, “dudak dolgusu” ve “botoks” söylentilerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

2018’de “Şahsiyet” dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Soytürk, “Gülperi”, “Benim Adım Melek” ve özellikle “Duy Beni” dizilerindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı. Genç yaşına rağmen yeteneği ve cesur sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, son dönemde estetik yaptırdığına dair yorumlarla gündeme geliyordu.

“Rabia Soytürk estetik mi yaptırdı, doğal mı?” sorularına maruz kalan oyuncu, iddialara şu sözlerle isyan etti:

“Yahu şu dudağıma dolgu diyorsunuz, şu kırışığa rağmen botoks bilmem neydi diyorsunuz! Cildime iyi bakıyorum, anlaşamıyoruz, siz çıldırdınız artık! Makyaj fark ettirir, shop fark ettirir, yaş değiştirir, efekt fark ettirir. Genetik önemli! Videoda da anlamıyor olamazsınız artık neyin ne olduğunu. Salın yüzümü, takıldınız kaldınız, başka bir şey yok hayatta, hayatımda!”

DUDAK BÜYÜKLÜĞÜ GENETİK

Rabia Soytürk, daha önce de estetik iddialarına yanıt vermiş ve “Burnumda kemik olduğu için küçük yaşta estetik olmuştum. Yoksa göz, yanak, dudak falan bir şey yok. Bizim dudak büyüklüğümüz aileden geliyor” açıklamasını yapmıştı. Genç oyuncu, doğal güzelliğini genetiğe ve iyi bir cilt bakımına borçlu olduğunu vurguladı.