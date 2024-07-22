Rabobank Türkiyeyi terk ediyor bakın kim satın alıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Rabobank Türkiyeyi terk ediyor bakın kim satın alıyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiyeyi terk ediyor. Zİraat Bankası eski müdürlerinden Şenol Babuşçu Türkiye'de bir çok ihale alan kuruluşun bankayı satın aldığını açıkladı. İşte o holding

Rabobank Türkiyeyi terk ediyor

Türkiye'de 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor.

Rönesans Holding, Rabobank A.Ş. hisselerinin tamamının Rabobank International Holding B.V.’den satın alınmasına ilişkin hisse devir anlaşması imzaladı.

Türkiye'de inşaattan sağlık sektörüne gayrimenkulden endüstriyel yatırımlar olmak üzere bir çok ihaleye imza atan Rönesans Holding böylece finans sektörünü de portföne eklemiş oldu. Rönesans Holding, Nisan 2024’te ilk halka arzını gerçekleştirerek grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ı halka açmıştı.
Rabobank'ın satışıyla ilgili paylaşımda bulunan Ziraat Bankası eski müdürlerinden Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Şenol Babuşçu satışı yaptığı paylaşımla duyurdu.

Şenol Babuşçu'nun Rabobank ile ilgili paylaşımı şöyle:

"Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor.

Rönesans Holding, Rabobank'ı satın almak için hisse devir anlaşması imzaladı.

Rönesans Holding ile Rabobank International Holding B.V. arasındaki anlaşmaya göre, 2014 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank A.Ş.’nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından Rönesans Holding’in olacak…"

senol-babuscu444.jpg

ronesans-holdininna55.jpg

Son Haberler
Sevilen oyunun yapımcısı dev şirketleri suçladı. En tartışmalı oyun türüyle ilgili flaş çıkış Teknoloji
Sevilen oyunun yapımcısı dev şirketleri suçladı. En tartışmalı oyun türüyle ilgili flaş çıkış
Çocuklarının gözü önünde eşini darp etti: Senin hakkın ölüm Gündem
Çocuklarının gözü önünde eşini darp etti: Senin hakkın ölüm
AB’den Ermenistan’a vize kıyağı. Türkiye’ye Schengen işkencesi yapılırken Gündem
AB’den Ermenistan’a vize kıyağı. Türkiye’ye Schengen işkencesi yapılırken
THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı Gündem
THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı
Otomobil ile kamyonet birbirine girdi: 4 yaralı Gündem
Otomobil ile kamyonet birbirine girdi: 4 yaralı
Bülent Uygun veda etti Spor
Bülent Uygun veda etti
Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var Yaşam
Çağımızın en kötü hastalığı. Belirtileri hemen hemen herkeste var