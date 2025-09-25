Rachid Ghezzal yanlışlıkla harika bir gole asist yaptı

Rachid Ghezzal yanlışlıkla harika bir gole asist yaptı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Rachid Ghezzal, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında istemeden de olsa harika bir gole asist yaptı.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Utrecht Fransa temsilcisi Lyon'u konuk etti.

EŞİTLİĞİ LYON BOZDU

Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta uzun süre gol sesi çıkmazken eşitliği Tessmann'ın harika golüyle öne geçen Lyon bozdu.

TESSMANN UTRECHT AĞLARINA FÜZE GÖNDERDİ

75. dakikada Beşiktaş’ın eski yıldızı Rachid Ghezzal ceza sahasında topu rakibinden kurtarmaya çalıştı. Cezayirli oyuncunun ayağından açılan topu iyi takip eden Tessmann, gelişine sert bir vuruş yaparak Utrecht ağlarına adeta füze gönderdi.

GHEZZAL HAFTANIN GOLÜNÜ HAZIRLAMIŞ OLABİLİR

Ghezzal istemeden de olsa Avrupa Ligi'nde haftanın en iyisi seçilmeye aday bir gole asist yapmış oldu. Zorlu 90 dakika bu golle sonuçlandı ve Lyon Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

