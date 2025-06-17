Şimdi de ‘Radar cezası’ gündemde.

Gündeme kim taşıdı?

AKP Grup başkanı Abdullah Güler.

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Ne demiş Sayın Güler?

“Bizim kanunumuzda radar cezası diye bir ceza yok.” demiş.

Evet, bizim 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda “Radar cezası’ diye bir ceza yok. O nedenle de Sayın Güler haklı.

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Ancak meskûn mahal içindeki veya dışındaki karayolları veya taşıt yolları üzerinde ‘Radar’ diye bir gerçeğimiz var ama.

Bu da araç kullananların korkulu bir gerçeği.

Sayın Güler de iktidar partisinin Grup başkanı olması hasebiyle kendisine bu konuda yoğun şikayetler gelmiş olabileceğinden ‘Radar’a takılmış olabilir.

Üstelik de bu radar, kural ihlali yapan herkese para cezasını belgeliyor.

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Yani demem o ki canı yanan vatandaş dertlerini, gazeteciler de sorularını radar cezası üzerinden Beyefendi’ye sormuşlarsa, o sayın Beyefendi de “Yasada olmayan bir şey niye dillendirilir?” diye rahatsız olmuş olabilir.

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Ne var ki Sayın Güler kabul etse de etmese de ‘Radar’ gerçeğimiz var ve o, milletin canını yakıyor.

Canı yanan vatandaş da bunu ‘Radar cezası’ olarak dillendiriyor, ne var bunda?

Hem ne desinler ki?

Kelime üzerinde niye bu kadar durulur, anlamadım gitti.

Kaldı ki ‘Radar cezası’ denilmeyip de ne denilebilirdi ki.

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İyi ya işte, madem cezayı radar tespit ediyor, o zaman da o cezanın adı da bundan böyle ‘RADAR CEZASI’ olarak, yasada yerini alırsa hiç de fena olmaz.

Ceza isim sayısında bir eksik, bir fazla ne fark eder ki!

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Ha! Sayın Güler konuşma arasında:

“Buna uyma zorunluluğunuz vardır” diyor muhataplarına.

Bu ifadeden anlıyorum ki kendilerinin buna uyma zorunluluğu yok.

Oysa, hani yasalar karşısında herkes eşitti ya!

Yasalar bütün vatandaşlara aynı mesafedeydi ya!

Demek ki olamayabiliyormuş.

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Yani bir tarafa bir ayrıcalık varmış.

Cezalar içerisinde ‘Radar cezası’ da -her ne kadar yasada yoksa da- fiilen hayatımızda var ve kendini, vatandaşa verdiği acıyla hissettiriyor.

Öyle olunca da Sayın Güler buna ‘Var dese ne olur, yok dese ne olur!’ bir gerçeği ortadan kaldıramaz ki!

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Vatandaş, taşıt yolu üzerinde kural ihlalini yapıyor, cezayı radar tespit ediyor…

Devletin maliyesi de parayı tahsil ediyor.

Kimsenin kelime oyunlarıyla oynayacak durumu yok.

Ve yine söylüyorum, bir gün söz konusu yasaya ‘Radar cezası’ girerse de hiç şaşırmam.

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Çünkü var olan bir gerçeği kabul etsek de etmesek de o vardır zaten.

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Bir de bugün, iktidar sahipleri ne diyorsa -yanlış da olsa, doğru da olsa- o uygulanıyor.

Gerçek güçlü olan millet, sandıkta gücünü göstermediği sürece de bu böyle devam edeceğe benziyor.