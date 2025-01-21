Radara giren yabancı cisim ekipleri teyakkuza geçirdi

Kaynak: İHA

Kastamonu'da, akşam saatlerinde radara giren ve bir süre sonra kaybolan tanımlanamayan yabancı cisim, jandarma ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi.

Olayda Türk Hava Kuvvetleri de teyakkuza geçti. Ekipler, ormanlık alanda radarda kaybolan yabancı cismi bulabilmek için termal özellikli dronlarla arama yapıyor.

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RADARDA KAYBOLAN YABANCI CİSİMİN TAKİBİ BAŞLATILDI

Kastamonu'nun merkeze bağlı Kırışoğlu köyü kırsalında akşam saatlerinde radara giren tanımlanamayan bir yabancı cisim, kısa bir süre sonra radardan çıkarak gözden kayboldu. Bunun üzerine, ormanlık alanda arama çalışmaları başlatıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri, kaybolan yabancı cismi bulabilmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA DRONLAR KULLANILIYOR

AFAD ekipleri, arama çalışmalarında termal özellikli dronları kullanarak bölgede tarama yapıyor. Ancak, şu ana kadar yabancı cisme ait herhangi bir ize rastlanılmadığı bildirildi.

YABANCI CİSİME AİT HERHANGİ BİR BİLGİ EDİNİLEMEDİ

Ekipler, arama çalışmalarını sürdürürken, radara giren yabancı cismin ne olduğuna dair herhangi bir bilgi edinilemedi. Arama faaliyetlerinin devam ettiği belirtiliyor.

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