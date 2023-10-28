Radomir Kokovic: Takımımla çok gurur duyuyorum

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Ankara Keçiörengücü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Radomir Kokovic: Takımımla çok gurur duyuyorum

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşan ve sahadan 1-0 galip ayrılan Göztepe’de Teknik Direktör Radomir Kokovic, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kokovic, takımıyla çok gurur duyduğunu belirterek, "Maçtan önce de çok zor bir karşılaşma olacağını belirtmiştim. Çünkü Keçiören çok mücadeleci ve iyi bir takım. Ayrıca sahalarında da çok iyi oynuyorlar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. 10. haftayı geride bıraktık ve hala deplasmanda gol yemedik. Bu nedenle takımımla çok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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