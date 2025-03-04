Raducanu ile Gauff, Indian Wells'te karşı karşıya gelebilir

Britanya'nın tenis yıldızı Emma Raducanu, Indian Wells'ta 3 numaralı Coco Gauff ile ikinci turda karşılaşacak. Ancak öncelikle ilk turda Japon tenisçi Moyuka Uchijima'yı yenmesi gerekiyor. Raducanu, turnuvanın açılış gününde 52. sıradaki Uchijima ile mücadele edecek. Bu, Raducanu'nun Dubai Tenis Şampiyonası'ndaki taciz olayı sonrası katıldığı ilk turnuva olacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Dubai'de, ikinci turda oynarken bir adamın tacizine maruz kalması sonucu büyük bir sarsıntı geçirmişti.

Ünlü tenisçi maç sırasında sözlü tacize uğradı

Dubai polisi, adamın gözaltına alındığını ve ona yaklaşmama kararı verildiğini açıkladı. Raducanu, olayın ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edip etmeme konusunda tereddütler yaşadı, ancak sonrasında Indian Wells'te mücadele etmeye karar verdi.