Radyasyon kalkanı bitkisel kür

Maddenin yapı taşı olan atom, proton ve nötronlardan oluşan bir çekirdek ve bu çekirdeğin etrafında bulunan elektronlardan oluşmaktadır. Eğer atomun çekirdeğinde bulunan nötronların sayısı protonlardan fazla ise çekirdekte bir kararsızlık oluşur ve fazla olan nötronlar parçalanır. Bu parçalanma sırasında ortaya alfa, beta, gama adı verilen ve gözle görülemeyen ışınlar çıkar. Bu ışınlara “radyasyon” denir.

Günümüzde doğanın yapısının bozulmasıyla ortaya çıkan radyasyonla birlikte birçok teknolojik alet de radyasyon yaymakta ve bu yönde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Radyasyon yayan bu maddelere ise radyoaktif madde denir. Bu maddelerden yayılmış olan radyasyon biz hiç farkında olmadan organlarımız ve dokularımız ile sürekli olarak etkileşime girer. Bu etkileşim bazı zamanlar gözle görülür birtakım sonuçlar ortaya çıkarırken bazen de hiç haberimiz olmadan doku ve organlarımızı etkiler yönde gerçekleşmiş olur.

RADYASYONUN ZARARLARI NELERDİR?

Bazı radyoaktif maddelerin oluşturmuş olduğu enerji DNA'yı parçalar ve bunun sonucunda hücreleri öldürür. Bunun sonucunda da dokular zarar görür ve bazı hastalıklar ortaya çıkar. Bu hastalıkların başında ise kanser çeşitlerinin geldiği görülür. Ayrıca radyasyon canlılarda genetik değişikliklere ve vücutta kalıcı hasarlara neden olur. Radyasyonun etkileri cins, yaş ve organa göre değişir nitelikte olup, çocuklar ve gelişme çağındaki gençlerde daha çok ve gittikçe yoğunlaşan bir sıklıkta gözlemlenir.

Çevreye rastgele atılmış olan radyoaktif maddeler insan, hayvan ve bitki sağlığını olumsuz yönde etkileyerek ekolojik dengenin sarsılmasına neden olur. Radyasyonun verdiği hasarlar zamanla ortaya çıkar. Geçmişte olan bazı olaylar neticesinde radyoaktif maddelerle yüklenmiş toz bulutları, atmosferin yüksek tabakalarına ve stratosfere yerleşerek, radyoaktif yağışlar halinde yeryüzüne inmekte ve özellikle yüzeysel suların kirlenmesine ve kullanılamaz hale gelmesine sebep olmaktadır.

Radyasyona maruz kalmış olan birçok canlı türü, ciddi ve büyük zararlar almış olabilir. Bu zararın etkileri çok çabuk bir şekilde kendini belli edebileceği gibi çok uzun süren bir süreç sonrasında da ortaya çıkabilir. Radyasyona maruz kalındığında vücutta ortaya çıkacak başlıca durumlar şunlardır;

Radyasyonun yüksek oranda solunması tiroit, göğüs ve karaciğer kanserlerine sebebiyet verebilir.

Radyasyon ile etkileşimde bulunan erkeklerde testis kanseri ya da prostat kanseri, kadınlarda ise yumurtalık kanseri görülebilir.

Radyasyona maruz kalınan ilk 10 dakikada, bazı kişilerde kusma ve bulantı gözlemlenir.

Yüksek ateş ve saç dökülmeleri görülmeye başlanır. Kademe kademe artış gözlemlenir.

Gözlerde katarakt problemi oluşabilir.

Kemik iliği radyasyona maruz kaldığında lösemi görülme riski meydana gelir.

Hamile kadınlar radyasyona maruz kaldığı zaman bebeğin engelli ya da ölü doğma riski vardır.

BEDENDEKİ RADYASYONU ATMAK İÇİN KÜR

* 30 gr tarçın

* 10 gr. dağ kişnişi

* 5 gr sinemaki

* 1,5 litre su

* 1 çay kaşığı iyotlu kristal tuz

Malzemeleri su ile kaynatın, kaynadıktan sonra tuzu ekleyip için.