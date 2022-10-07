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Burnumuzun dibindeki Radyasyondan nasıl korunulur?

Gündelik hayatımızda hiç fark etmediğimiz radyasyondan korunmanın yolları aslında çok basit. İşte o ipuçları…

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 15:04
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Radyasyondan nasıl korunulur?

Burnumuzun dibindeki Radyasyondan nasıl korunulur?
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Günlük hayatta kullandığımız birçok alet radyasyon yayıyor. Ancak bizler bunun hiç farkına varmıyoruz. Peki radyasyondan nasıl korunulur? İşte yanıtları

Öncelikle kullanmadığınız elektronik aletleri kapatın ya da fişten çıkartın.

Bilgisayar monitörü alırken düşük radyasyonlu olmasına dikkat edin. Üzerinde “Low Radiation” etiketi bulunan monitörleri tercih edin ya da LCD monitörler kullanın çünkü LCD monitörler CRT monitörlere göre daha az radyasyon yayarlar. Bugünün LED ekranlarında ise risk daha düşük olacaktır.

Floresan lambalarını kesinlikle gece kullanmayın, okumak için tercih etmeyin.

Yattığınız yerde televizyon vb. elektronik cihazları bulundurmamaya gayret gösterin; fişini çıkarın.

Mikrodalga kullanıren aman dikkat. Çalırtırdıktan sonra en az bir metre ötesinde durun.

Elektrikli traş makinesi kullanmayın veya şarjlı kullanmayı tercih edin.

Televizyonu en az 3 m. uzaklıktan seyredin.

Çamaşır veya bulaşık makinaları çalışırken yanından uzaklaşın.

Cep telefonu baz istasyonlarının evlerinizin çatısına ve okullara hatta yakın çevrenize bile takılmasına izin vermeyin.

Elektrikli saatleri, radyoları veya alarmları yatarken başucunuzda bulundurmayın mümkünse pilli cihazlar kullanmaya özen gösterin.

Cep telefonu kullanmadığınız sürece kapalı tutun ve açıkken kalp hizasından uzaklaştırın.

Cep telefonu kullanırken kulaklık kullanın.

Saç kurutma makinesini sık sık kullanmamaya özen gösterin ve mümkünse akşamları asla kullanmayın.

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Üstün Türkeli
7.10.2022 15:51
Kum saati unutulmuş !  
 
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