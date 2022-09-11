Ünlü isim ergenlik yıllarına ait fotoğrafını paylaştı

Bir zamanların fenomen komedi dizisi 'Avrupa Yakası' nda Sertaç karakteri ile hafızalara kazınan ünlü komedyen aynı zamanda taklit yeteneği ile de ününe ün kattı

Her zaman hayranlarını güldürmeyi hedefleyen sanatçı bu seferde ergenlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaşarak hayranlarına sürpriz yaptı

Kendi Instagram hesabından ''İyiymişiz be'' notu ile fotoğrafını paylaşan Yavuz Seçkin'in hayli gür saçlı halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

YAVUZ SEÇKİN KİMDİR

Yavuz Seçkin 2 Ocak 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Seçkin, eğitim hayatını da İstanbul'da geçirmiştir. Radyo ve TV kariyerine başlamadan önce 27 yaşına kadar İstanbul Gültepe'de bir hediyelik eşya dükkanı işleten Seçkin, o zamanlar fotoğraf çektiğini ve kaset sattığını söylemiştir.

28 yaşında taklit yeteneğini keşfederek, bir radyoda yayın hayatına başladı. Sonraları programında telefon şakalarına yer vererek birçok ünlüye şakalar yaptı.

Seçkin, Avrupa Yakası isimli dizi ile televizyon dünyasına adım attı. Avrupa Yakası dizisinde 'Sertaç' rolüyle yer aldı. Ayrıca "Co-medya" adlı komedi programını yapıyordu. Seçkin, daha sonra yine televizyon dünyasında bir takım işlere devam etti. Seçkin aynı zamanda bir de radyo programı hazırlayıp sunmaktadır.