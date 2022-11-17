RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e Meclis'te büyük protesto. Konuşmakta zorlandı!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunum sırasında muhalefet milletvekilleri tarafından “Sansürcü başkan” denilerek protesto edildi. Şahin’in sözü protestolar nedeniyle sık sık kesildi.

PROTESTO EDİLDİ: SANSÜRCÜ BAŞKAN

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ona bağlı kurumların bütçesi görüşülüyor. Komisyon’da RTÜK’ün bütçesini, Başkan Ebubekir Şahin sundu. Sunum sırasında Şahin, muhalefet milletvekilleri tarafından sık sık “Sansürcü başkan” denilerek protesto edildi.

Şahin, sunumda şunları söyledi:

“Demokrasilerin vazgeçilmezi olan görsel-işitsel medya, yazılı basın ve internet medyasıyla birlikte dördüncü kuvvet olma vasfını güçlü bir şekilde muhafaza etmektedir. Teknolojik gelişmelerle yayıncılık alanı çok geniş kabiliyetlere erişmiş, ulaşılması her zamankinden daha kolay olan bir hâle gelmiştir. Yepyeni akıllı medya araçlarıyla etkileşimli niteliğe ulaşan yayınlar kitlelere hiç olmadığı kadar çabuk tesir etmekte, bu durum da düzenleyici otoriteleri bambaşka bir çalışma alanına sürüklemektedir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurul’umuz, dünyadaki yeni gelişmeleri yakından takip ederek bünyesine kattığı genç ve dinamik uzman kadrolarıyla radyo ve televizyon alanını etkin olarak düzenlemekte ve denetlemektedir. İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanının Üst Kurul’umuz kapsamına alınmasıyla birlikte, bu artan ivmeyle lisanslama çalışmaları da devam etmiştir. Bu kapsamda 38 ulusal ve uluslararası seç-izle yayın platformunun lisanslanma çalışmaları tamamlanmıştır.

“ÜST KURUL’UMUZ TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ KORUMA GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEKTEDİR”

Sektörel paydaşlarla birlikte meslek örgütleri ile bu alandaki sivil toplum örgütleriyle omuz omuza yürütülen diyaloglar meyvesini vermiş, sorunlu olduğu tespit edilen noktalarda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, her zaman olduğu gibi bugün de izleyici ve dinleyicilerin ifade ve haber alma özgürlüğünün teminatı olmaya devam etmektedir. Yayıncılık alanında milli güvenlikten taviz vermeyen; çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapan Üst Kurul’umuz, toplumsal ve kültürel değerlerimizi koruma görevini bihakkın yerine getirmektedir.

Mevcut durumda ülkemizde karasal uydu, kablo ve internet ortamında yayın yapan aktif bin 277 adet özel medya hizmet sağlayıcı bulunmaktadır. Her vatandaşımız, Alo 178, 444 1 178, RTÜK iletişim hatları, RTÜK mobil uygulamaları ve CİMER üzerinden yayınlarla alakalı şikayet ve önerilerini RTÜK’e iletebilmektedir. 1/1/2022-31-10/2022 tarihleri arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu iletişim merkezine toplam 29 bin 291 bildirim gelmiştir. Bu bildirimlerin yüzde 56,7’si erkeklerden, yüzde 43,2’si kadınlardan oluşmaktadır. En fazla bildirim ve şikayet alan dizeler, ikinci sırada reality showlar, üçüncü sıradaki ise beceri ve direnç yarışmalarıdır.

“15-21 YAŞ GRUBU GENÇLERİN YÜZDE 76,3’Ü TELEVİZYON İZLİYOR”

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, ülkemizin geleceğinin umudu ve hazinesi konumunda olan gençlerimizin fiziksel, zihinsel, psikolojik ve ahlaki girişimlerini ön planda tutan, çıkarlarını gözeten bir tutum izlemeyi görev bilmiştir… Araştırmamızda, alt sosyoekonomik gruplara mensup ailelerin çocuklarının dijital bağımlılığının daha yüksek olduğu maalesef ortaya çıkmıştır. Ailelerin bu hususa ilişkin farkındalığının artması ve çocuklarının karşılaşabileceği risklere karşı dikkatli olmaları son derece önemlidir. Televizyon izleme süresi, dünya genelinde 2 saat 54 dakikadır. Türkiye genelinde ise 4 saat 33 dakikadır, gençlerde ise 1 saat 42 dakika olarak belirlenmiştir. Araştırmaya göre ayrıca 15-21 yaş grubu gençlerin yüzde 76,3’ü televizyon izliyor iken yüzde 23’7’si de televizyon izlememektedir. Gençlerin izleme süresi ise 2018 yılında 2 saat 51 dakika iken 2021 yılında 1 saat 42 dakikaya gerilemiştir.”