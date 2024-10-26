Radyofrekans yöntemi ve fıtık tedavisiyle ilgili uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar

Radyofrekans tedavisi, fıtık kaynaklı ağrıların azaltılması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde etkili bir yöntem olarak giderek daha fazla tercih edilmekte.

Özellikle bel ve boyun fıtığı tedavisinde kullanılan bu yöntem, minimal invaziv bir prosedür olarak öne çıkar. Bu yöntemde, yüksek frekanslı radyo dalgaları kullanılarak sinirler çevresinde ısı enerjisi oluşturulmakta, böylece ağrı sinyallerinin beyne iletimi engellenmekte.

RADYOFREKANS YÖNTEMİNİN ETKİNLİĞİ

Radyofrekans yöntemi, sinirlerde ağrı iletimini kesintiye uğratarak semptomları hafifletmeyi amaçlar. Prof. Dr. Özgür Kılıçkesmez, "Bu tedavi, yüksek ısı kullanarak sinir dokusunu hedef alır ve ağrıyı azaltır. Sürekli ve kesikli akım olmak üzere iki şekilde uygulanabilir. Sürekli akım, yüksek ısı ile doku hasarına yol açarken, kesikli akım daha düşük sıcaklıkta uygulanır ve daha az invazivdir" şeklinde açıklıyor.

HIZLI VE ETKİLİ BİR ÇÖZÜM

Uzm. Dr. Kemal Toprak, radyofrekans yönteminin bel ve boyun fıtığı tedavisinde başarılı sonuçlar verdiğini belirtiyor. Dr. Toprak, "Şiddetli ağrıdan kıvranan hastalarımız, radyofrekans yöntemi ile ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebiliyor. İşlem sonrası hastalar genellikle bir saat gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilebiliyor" diyor.

KANSER HASTALARINDA KULLANIMI

Radyofrekans yöntemi, sadece fıtık tedavisinde değil, aynı zamanda kanser hastalarının yaşadığı ağrıları azaltmada da önemli bir rol oynuyor. Dr. Toprak, "Kanser hastalarında medikal tedaviye ek olarak radyofrekans yöntemi ile ağrı yönetimi sağlıyoruz. Bu yöntem, hastaların yaşam kalitesini artırmada etkili oluyor" ifadelerini kullanıyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Duran, radyofrekans yöntemi hakkında şunları belirtmektedir: “Bu yöntem, özellikle cerrahi müdahale gerektirmeyen veya cerrahiyi tercih etmeyen hastalar için etkili bir çözüm sunuyor. Fıtık nedeniyle şiddetli ağrı yaşayan hastalar radyofrekans uygulamasının ardından ciddi bir rahatlama yaşayabiliyor.”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Güray ise radyofrekans tedavisinin avantajlarına dikkat çekerek, “Fıtık vakalarının büyük bir kısmı cerrahi müdahale gerektirmeden çözüme kavuşabiliyor. Bu yöntem sayesinde hastalar sadece birkaç saat içinde günlük yaşamlarına geri dönebiliyor” ifadelerini kullanmaktadır.

Uzmanlar, bu yöntemin gelecekte daha da yaygınlaşacağını ve daha fazla hasta tarafından tercih edileceğini öngörüyor.