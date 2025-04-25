Rafa Silva attıkça Beşiktaş kazanıyor

Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş'ta istikrarıyla öne çıkan tek isim Rafa Silva oldu. Süper Lig'de erken havlu atan Siyah-Beyazlılar, sahasında Hatayspor'u konuk etmeye hazırlanırken gözler yine Portekizli yıldıza çevrildi.



Son olarak 1-1 biten Göztepe maçında takımının golünü atan Silva, sezon genelinde Beşiktaş'ın en çok fark yaratan oyuncularından biri olarak dikkat çekti.



Dikkat çeken bir istatistik ise şu: Beşiktaş, bu sezon Rafa Silva'nın skora katkı verdiği hiçbir lig maçını kaybetmedi. Bu karşılaşmalarda Kara Kartal, 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.



43 resmi maçta 15 gol, 10 asistlik performans sergileyen deneyimli futbolcu, ligde çıktığı 29 mücadelede 9 gol atıp 3 asist yaptı.