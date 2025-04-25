Rafa Silva attıkça Beşiktaş kazanıyor

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Rafa Silva attıkça Beşiktaş kazanıyor

Beşiktaş’a sezon başında gelen Rafa Silva, siyah beyazlıların maç kazanmasında kilit rol oynuyor. Siyah beyazlılar, Portekizli yıldızın skor katısı verdiği hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi.

Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş'ta istikrarıyla öne çıkan tek isim Rafa Silva oldu. Süper Lig'de erken havlu atan Siyah-Beyazlılar, sahasında Hatayspor'u konuk etmeye hazırlanırken gözler yine Portekizli yıldıza çevrildi.

Son olarak 1-1 biten Göztepe maçında takımının golünü atan Silva, sezon genelinde Beşiktaş'ın en çok fark yaratan oyuncularından biri olarak dikkat çekti.

Dikkat çeken bir istatistik ise şu: Beşiktaş, bu sezon Rafa Silva'nın skora katkı verdiği hiçbir lig maçını kaybetmedi. Bu karşılaşmalarda Kara Kartal, 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

43 resmi maçta 15 gol, 10 asistlik performans sergileyen deneyimli futbolcu, ligde çıktığı 29 mücadelede 9 gol atıp 3 asist yaptı.

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