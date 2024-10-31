Rafa Silva kanada geçince etkisiz kalıyor. Hiç gol atamadı

Kaynak: Rafa Silva
Rafa Silva kanada geçince etkisiz kalıyor. Hiç gol atamadı

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva'nın oyunu herkesin beğenisini kazansa da bir istatistik dikkat çekti. Buna göre 31 yaşındaki yıldız kanatta oynadığı maçlarda etkisiz kalıyor.

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, takımın hücumunu yönlendiren isim olarak dikkat çekiyor. Siyah beyazlılarda oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan yıldız oyuncu çıktığı 15 maçta 5 gol atarak 4 asist yaptı.

Milliyet’te yer alan habere göre, çoğunlukla forvet arkasında oynayan Portekizli yıldız kanatta oynadığında ise son derece etkisiz kaldı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Rafa Silva’yı 15 resmi maçın 5’inde kanatlarda görevlendirdi. Lugano (3-3) ve Ajax (4-0) deplasmanlarında sol kanatta görev yapan Portekizli futbolcu, Beşiktaş’ın Gaziantep FK (1-1) ve Galatasaray’a (2-1) konuk olduğu maçlarda ise sağ kanatta forma giydi. Kartal, Rafa Silva’nın kanatlarda oynadığı bu 4 maçı da kazanamazken 2 yenilgi, 2 beraberlik aldı.

Rafa Silva, Beşiktaş’ın Lyon’u deplasmanda 1-0 yendiği karşılaşmada da sağ kanatta oynadı. Yetenekli futbolcu bu maçta Gedson Fernandes’e yaptığı asistle galibiyette büyük pay sahibi olmuştu. Siyah-beyazlı futbolcu, Gedson’u Lugano deplasmanında da golle buluşturdu.

Rafa Silva’nın kanatlarda oynadığı 5 maçta hiç gol atamaması dikkat çekti. Süper Kupa’da 1, Süper Lig’de 3 ve UEFA Avrupa Ligi elemesinde 1 kez rakip ağları havalandıran yetenekli futbolcu bu gollerin tamamını 10 numara pozisyonunda oynarken kaydetti.

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