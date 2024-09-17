Rafa Silva ligin zirvesine yerleşti. Feyyaz Uçar isyan etmişti

Düzenleme: Kaynak: Akşam
Rafa Silva ligin zirvesine yerleşti. Feyyaz Uçar isyan etmişti

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, çok dikkat çeken bir istatistikte Süper Lig’in zirvesinde yer aldı. Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar konuyla ilgili isyan etmişti.

Sezon başında Beşiktaş’a transfer olan Rafa Silva’nın oynadığı futbol herkesin beğenisini kazandı. Şimdiden sezonun en iyi oyuncusu olarak gösterilen yıldız isim, rakiplerinin sert müdahalelerine maruz kalıyor.

Beşiktaş Futbol Şubesi Sorumlusu Feyyaz Uçar, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Rafa Silva’ya yapılan faullere isyan etmişti. Uçar’ın isyanı, ortaya çıkan istatistiklere de yansıdı. Beşiktaş, Süper Lig’de geçen 5 haftada 51 faule maruz kaldı. Ancak Rafa Silva, ligin zirvesine yerleşerek en çok faule maruz kalan oyuncu oldu. Rafa Silva’ya maç başına 2.65 faul yapıldı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Portekizli yıldızı Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği Saint Maximin takip etti. Galatasaray’dan Benfica’ya giden Kerem Aktürkoğlu listenin 3. Sırasında yer alırken 4. sırada ise bir başka Beşiktaşlı Gedson Fernandes bulunuyor.

Süper Lig’de en çok faule maruz kalan takımlar Fenerbahçe ve Göztepe oldu. Listenin son sırasında ise Gaziantep FK yer aldı.

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