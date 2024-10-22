Rafa Silva, Semih Kılıçsoy sahadayken şov yapıyor

Beşiktaş’ın Konyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçta Rafa Silva’nın performansı görenleri hayran bıraktı. Takımının 2. golünü atan yıldız oyuncu takımının hücuma çıkmasında kilit rol oynadı. Rafa Silva ile ilgili bir istatistik görenleri hayrete düşürdü. Buna göre Portekizli yıldız, Semih Kılıçsoy maça ilk 11’de başladığında performansını ikiye katlıyor. Ancak genç yıldızın ilk 11’de sahaya çıkmadığı maçlarda gol ya da asist katkısı yapamaması dikkat çekti.

31 yaşındaki Portekizli yıldız, Konyaspor’a karşı attığı golle 5 haftalık suskunluğunu bozdu. Rafa Silva, en son Süper Lig’in 2. Haftasında Antalyaspor’a karşı ağları havalandırmıştı.

SEMİH İLE BİRLİKTE OYNAYINCA ŞOV YAPIYOR

Beşiktaş’ın Rafa Silva’nın gol attığı tüm maçlarda sahadan galip ayrılması dikkat çekerken, görenleri hayrete düşüren istatistiği baş kahramanı Semih Kılıçsoy oldu. Genç yıldızın ilk 11’de sahaya çıktığı tüm maçlarda Rafa Silva gol ya da asist katkısı yaptı. Ancak Semih’in sahada olmadığı bölümde ise Portekizli yıldızın suskun kalması dikkat çekti. Rafa Silva, Beşiktaş forması ile tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 5 gol atarken 3 asist yaptı.

Semih Kılıçsoy’un ilk 11’de oynadığı 5 maçta rakip fileleri 5 kez sarsan Rafa, genç oyuncunun forma giymediği 8 karşılaşmada ise rakip fileleri sarsamadı. Ortaya çıkan istatistik 2 oyuncunun saha içinde birbirini ne kadar iyi tamamladığını ortaya koydu.