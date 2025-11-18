Süper Lig devi Beşiktaş'ta son dönemde Rafa Silva krizi patlak vermişti. Dünyaca ünlü 10 numara takımla antrenmanlara bile çıkmazken, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ortak basın toplantısı düzenleyerek, tecrübeli oyuncu içn açıklamalarda bulunmuştu.

Bu gelişmenin ardından, Serhat Ulueren, Rafa Silva ile ilgili çok büyük bir iddiayı dile getirdi. Ulueren, 32 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a haber gönderdiğini söyledi.

İşte Serhat Ulueren'in sözleri;

'RAFA SILVA GALATASARAY'A HABER GÖNDERDİ'

“Rafa Silva’nın gönlü Galatasaray’da kaldı. Galatasaray’a haber gönderdi. Benim oğlum en yakın arkadaşı. Kendisini Beşiktaş’tan koparmak için her şeyi deniyor. Rafa Silva, Sergen Yalçın’la hiç iyi anlaşamıyor. Galatasaray’a bakıyorum; yabancı oyuncular Okan Buruk’a sarılıyor. Sergen Yalçın bir tane adamı idare edemiyor."

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Ortaya atılan bu iddianın ardından, birçok Beşiktaş taraftarı, sosyal medya üzerinden Portekizli oyuncuya tepki gösterdi. Taraftarlar, Rafa'nın Galatasaray'a transfer olması halinde yönetimin büyük tepki göreceği yönünde paylaşımlar yaptı.