Beşiktaş'ta gündemden düşmeyen ve adeta krize neden olan Rafa Silva için gündem durulmuyor. Serdal Adalı'nın kulüpten ayrılmak istediğini açıkladığı Portekizli isme talipler çıktı.

Galatasaray'dan çarpıcı Rafa Silva kararı!Galatasaray'dan çarpıcı Rafa Silva kararı!Spor

Rafa Silva'ya çifte talip! - Resim : 2

Domenico Tedesco'dan Galatasaray'ın yıldızı için çarpıcı itiraf!Domenico Tedesco'dan Galatasaray'ın yıldızı için çarpıcı itiraf!Spor

RAFA SILVA İÇİN SIRAYA GİRDİLER!

Benfica, Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki durumunu yakından takip ediyor. Kırmızılılar, eski oyuncusunu yeniden renklerine bağlamak isterken, herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Belçika basınında yer alan haberlere göre; Club Brugge da Rafa Silva'nın durumunu takip ediyor ve Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Belçika ekibinin de ilk hedefinin bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmek olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor: Dünya devi raporlarını istediFenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Geldiği gibi gidiyor: Dünya devi raporlarını istediSpor
Galatasaray açıkladı! Victor Osimhen'den kötü haberGalatasaray açıkladı! Victor Osimhen'den kötü haberSpor
Spor yazarları İspanya-Türkiye maçını değerlendirdi! O ismi göklere çıkardılarSpor yazarları İspanya-Türkiye maçını değerlendirdi! O ismi göklere çıkardılarSpor