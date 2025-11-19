Beşiktaş'ta gündemden düşmeyen ve adeta krize neden olan Rafa Silva için gündem durulmuyor. Serdal Adalı'nın kulüpten ayrılmak istediğini açıkladığı Portekizli isme talipler çıktı.

RAFA SILVA İÇİN SIRAYA GİRDİLER!

Benfica, Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki durumunu yakından takip ediyor. Kırmızılılar, eski oyuncusunu yeniden renklerine bağlamak isterken, herhangi bir bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Belçika basınında yer alan haberlere göre; Club Brugge da Rafa Silva'nın durumunu takip ediyor ve Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Belçika ekibinin de ilk hedefinin bonservis bedeli ödemeden bu transferi bitirmek olduğu belirtildi.