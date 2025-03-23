Rafa Silva'yı sakatlayan İsa Dayaklı'dan mesaj var

Milli maç arasında Beşiktaş’ın İstanbulspor’la oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Rafa Silva oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

İSA DAYAKLI ÖZÜR DİLEDİ

Silva'nın sakatlanmasına neden olan İstanbulspor futbolcusu İsa Dayaklı, özür diledi. Dayaklı "Geçmiş olsun Rafa. Maç atmosferinde farkında olmadan yaptığı faul için üzgünüm. Umarım çabuk toparlar takımına geri dönersin" ifadelerini kullandı.

SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Öte yandan Portekizli oyuncunun sakatlığı ciddi değil. Yıldız oyuncu, görev verilmesi halinde gelecek hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.