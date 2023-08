Rafadan Tayfa’nın yeni filmi 29 Aralık’ta vizyonda

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; filmde, Hayri’nin geçmiş ile gelecek arasındaki macerası anlatılacak.

Rafadan Tayfa serisinin son filmi

İSF Studios yapımı Rafadan Tayfa serisinin son filmi olan “Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör”, yönetmen İsmail Fidan’ın imzasını taşıyor. Filmde, çizgi karakter Hayri’nin yüzyılın icadı olarak tanıttığı “Hayrimatör” adlı mühendislik harikası makinenin kötülerin eline geçmesiyle yaşanan olaylar konu ediliyor.

Serinin diğer filmleri gibi rekor kıracak

Yönetmen İsmail Fidan, yaptığı açıklamada, her yeni Rafadan Tayfa projelerinde içeriğin her harfini, görselin her karesini, müziğin de her notasını bir üst noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi. Fidan, bugüne kadar yaptıkları projelerle önemli başarılar elde ettiklerini ve yeni filmle de seyircinin desteğiyle sayısız başarıya imza atacaklarını belirtti.

Serinin ilk filminden bu yana rekorlar kırıldı

Rafadan Tayfa serisinin ilk filmi “Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası” 2 milyon, ikinci filmi “Rafadan Tayfa: Göbeklitepe” 3,5 milyon, üçüncü filmi “Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa” ise 2 milyon 850 bin seyirciye ulaştı. Serinin son filmi Galaktik Tayfa, tüm kategorilerde 2023’ün en çok izlenen sinema filmi oldu.