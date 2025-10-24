Yunanistan 1. Lig ekiplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Rafael Benitez oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 65 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı için "Dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri ve Yunan takımına gelmiş en iyi teknik direktör olan Rafa Benitez ile iş birliği başladı" denildi.

Yunan ekibi, Benitez'in sözleşme süresi ve alacağı ücret hakkında ise bilgi vermedi.

Benitez, 2005'te İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un başında şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Rafa Benitez, Valencia'ya 2 LaLiga ve 1 UEFA Kupası (Avrupa Ligi) şampiyonluğu, Chelsea'ye de 1 Avrupa Ligi kupası kazandırdı.

İspanyol teknik adam, olarak 2023-2024 sezonunda Celta Vigo'yu çalıştırmıştı. 33 maçta görev yapan Benitez, maç başına 1.09 puan ortalamasına sahipti. Benitez'le mart ayında yollar ayrılmıştı.