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Rafael Nadal Kral 6. Felipe'den özel ödülünü aldı

İspanyol tenisçi Rafael Nadal "olağanüstü ve örnek kişiliğiyle İspanya'nın imajını ABD'de en iyi şekilde yansıttığı" gerekçesiyle verilen ödülü İspanya Kralı 6. Felipe'den aldı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:44
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Rafael Nadal özel ödülünü Kral 6. Felipe'den aldı

Rafael Nadal Kral 6. Felipe'den özel ödülünü aldı
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Kral 6. Felipe, Alcala Üniverstiesi Franklin Enstitüsü tarafından Nadal'a verilen "Kraliyet Yolu Ödülü'' nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, İspanyol tenisçinin alçakgönüllü, sade ancak kendini geliştirmek için çalışmayı asla bırakmayan yıldız bir sporcu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kariyerinde en üst yerlere gelmek ve orada uzun yıllar kalarak, kendine karşı bile savaşmaya devam etmek çok zorlu bir şeydir. Öyle ki bunun ne anlama geldiğini bizler bile tam olarak farkında olamayabiliriz. O, İspanya'yı her zaman büyük bir gururla temsil etmiş ve etmeye devam eden çok istisnai bir sporcu ve kişidir." dedi.

Nadal da konuşmasında eşinin zorlu bir hamilelik süreci geçirmesine atıfta bulunarak, "2022 farklı, zor bir yıl oluyor. Sakatlanmaların ötesinde, ayrıca kişisel ve ailevi haberler nedeniyle bu böyle. Sevinçlerin olduğu kadar zor anların da olduğu bir yıl. Bu yüzden böylesine güzel gerekçelerle bu ödülü almak bir zevktir. Amaç, İspanya'nın adını tüm dünyada taşımaya ve spordaki rekabete devam etmektir." şeklinde konuştu.

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