Rafet El Roman havuz başında takipçilerine şiir okudu

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklamıştı.

Rafet El Roman, bu kararı alırken "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım." demişti

"Size bir şiir okuyayım mı?"

Sosyal medyada birbirinden ilginç paylaşımlara imzasını atan El Roman, bu kez havuz başında üstsüz şiir okudu. El Roman "Size bir şiir okuyayım mı?" diye sözü aldı.

Sonrasında bu paylaşımına "Almanya'da son güneşli günlerin keyfi diyelim."notunu düştü.