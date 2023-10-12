Rafet El Roman havuz başında takipçilerine şiir okudu

Kısırlaştırma ameliyatı olan 3 çocuk babası Rafet El Roman, havuz başında sere serpe şiir okudu.

Rafet El Roman havuz başında takipçilerine şiir okudu

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklamıştı.

Rafet El Roman, bu kararı alırken "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım." demişti

ekran-goruntusu-2023-10-12-125015.png

"Size bir şiir okuyayım mı?"

Sosyal medyada birbirinden ilginç paylaşımlara imzasını atan El Roman, bu kez havuz başında üstsüz şiir okudu. El Roman "Size bir şiir okuyayım mı?" diye sözü aldı.

Sonrasında bu paylaşımına "Almanya'da son güneşli günlerin keyfi diyelim."notunu düştü.

Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Tunca Nehri'nde su seviyesi azaldı atılan çöpler ortaya çıktı Gündem
Tunca Nehri'nde su seviyesi azaldı atılan çöpler ortaya çıktı
Yıldırım Demirören Dominica'dan para karşılığı vatandaşlık satın almış. Ezan susmaz, bayrak inmez, Dominica bölünmez... Gündem
Yıldırım Demirören Dominica'dan para karşılığı vatandaşlık satın almış. Ezan susmaz, bayrak inmez, Dominica bölünmez...
Hasat başladı bahçeleri komandolar koruyor. Termal kameralar kuruldu zırhlı araçlar kol geziyor Ekonomi
Hasat başladı bahçeleri komandolar koruyor. Termal kameralar kuruldu zırhlı araçlar kol geziyor
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Mahkemeden emsal tazminat kararı Gündem
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. Mahkemeden emsal tazminat kararı
Yüksek rakımda üretiliyor kızgın güneş tatlandırıyor. Tarlada kilosu 10 TL markette 32 TL Gündem
Yüksek rakımda üretiliyor kızgın güneş tatlandırıyor. Tarlada kilosu 10 TL markette 32 TL
Atın ölümü arpadan olsun atasözü ne anlama gelir? Atasözleri ve Deyimler
Atın ölümü arpadan olsun atasözü ne anlama gelir?