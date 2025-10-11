Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçmiş ilişkilerinden ve çocuklarının anneleriyle olan uyumlu ilişkisinden bahseden El Roman, "Çok güzel medeni insanlar gibi aramızda çözdük. Çocuklarımızın anneleriyle aramız çok iyi" dedi.
Rafet El Roman'dan çarpıcı itiraf! "Eski eşlerim çok yakın arkadaş"
Özel hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulunan Rafet El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop ile Yeşim Eryıldırım'ın çok yakın arkadaş olduklarını söyledi. El Roman’ın sözleri gündem oldu.
“ÇOK İYİ ARKADAŞLAR”
7 yıl birlikte olduğu Yeşim Eryıldırım ile ilişkisini ve 15 yaşındaki oğluyla olan bağını da anlatan El Roman, "Onunla da ayrıldık, ama aramız çok iyi. Tuğba Hanım ile kendisi de çok iyi arkadaşlar. Hep beraber yemeklerimiz olur, sohbetlerimiz olur" dedi.
Sanatçı, eski eşi Tuğba Altıntop ile de barışçıl bir ilişki sürdürdüğünü söyleyerek, "Gerek Yeşim Hanım gerek Tuğba Hanım benim çok yakın dostlarım. Çocuklarımın anneleridir. Böyle uyumlu, çok güzel, ileriye dönük bir aileyiz. Hep böyle kalmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE AYRILMIŞTI
Rafet El Roman, 1996 yılında güzellik yarışmasında tanıştığı manken Tuğba Altıntop ile dünyaevine girmişti. Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2003 yılında birlikteliği sonlandırdı. Bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kızı dünyaya geldi.
Sanatçının Yeşim Eryıldırım'dan ise Edvan adında bir oğlu dünyaya geldi. El Roman, 2014 yılında Almanya'da Ceren Kaplakarslan ile evlenmiş, 2016 yılında ise boşanmıştı.
KIZININ KLİP KIYAFETLERİNE MÜDAHALE ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Öte yandan Rafet El Roman, kızı Su ile çektiği klipteki kıyafetlere müdahale ettiğini itiraf etti.
"Ben, yabancı sanatçıları da bu tarz eleştiriyorum. Kızımla en son klip çektik onun bile kıyafetlerine karıştım. O da kızdı bana. Ben de ona 'Benimle bir sahnede ya da klipte yer alıyorsan lütfen benim de kendime göre prensiplerim ve 30 yıldır saygınlığım var. Anlayış gösterirsen sevinirim' dedim. O da itiraz etmedi" şeklinde konuştu.