Rafta unutulan yarım asırlık dava sonuçlandı

İzmir'in Menderes ilçesinde Gülizar Cönk ile 4 akrabasının arasında, ilçedeki bir arsa sebebiyle anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine Gülizar Cönk, 1974’te tapu iptali ve tescil davası açtı. İzmir 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 Kasım 1976'da davanın reddine ve ilgili davanın taşınmazın davacı Gülizar Cönk'ün lehine tesciline karar verdi. Taraflar, karara itiraz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay, 4 Mayıs 1977'de İzmir 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını bozup, dosyayı yeniden yerel mahkemeye taşıdı.

Taraflara ve avukatlara herhangi bir tebligat yapılmazken, Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında yerel mahkeme tarafından da hiçbir işlem yapılmadı.

YENİ DAVA AÇILINCA ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişmeler üzerine mirasçılar, aynı taşınmazın satılması ile ilgili 3 sene önce taşınmazın satılması için dava açtı. Bahsi geçen dönemde Menderes'te adliye açıldı.

Buradaki Menderes Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada taşınmazın üzerinde tedbir olduğunu tespit etti. Ayrıca taşınmazın tapu iptali ve tescil için açılan davanın rafta unutulup kaldığı ortaya çıktı. Fakat davacı ve davalıların öldüğü tespit edildi. Yapılan kimlik çalışmalarının ardından 30 mirasçıya ulaşıldı. Alınan veraset ilamlarına istinaden taraf teşkili sağlandı.

13 davacısı olan, 30 da davalısı olan bir dosyayı tekemmül ettikten sonra yargılama, 47 yıl sonra kaldığı yerden tekrardan alevlendi. Yeni bir esas numarası alındı ve dava Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Mahkemedeki duruşmalarda dosyadaki eksiklikler tamamlandı. Mahkeme, 17 Temmuz'da kararını verip, taşınmazın 50 sene sonra Gülizar Cönk'ün oğlu davacı Celal Cönk adına tesciline karar verdi.

ADALET GEÇ DE OLSA TECELLİ ETTİ'

Davacı Cönk'ün avukatı Erdoğan Zeren, mesleğindeki en ilginç davalardan biri ile karşılaştığını dile getirerek, ilgili dosyanın 47 yıl rafta unutulduğunu ortaya çıkardıklarını belirtti. Avukat Zeren, "Dava dosyası, 50 yaşını geçtikten 30 gün sonra sonuçlandı. 50 yaşındaki bir dosyanın karara çıkması bizim için gurur ve onur verici. En azından adalet geç de olsa tecelli etti. Yarım asır dile kolay herkese hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.