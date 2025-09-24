Ragasa Tayfunu'nun ilerleyişi devam ediyor: 1.9 milyon kişi tahliye edildi

Ragasa Tayfunu'nun dış halkasında meydana gelen şiddetli rüzgar ve yağışlar, Tayvan'ın doğusundaki Hualien İlçesi'ne bağlı Guangfu Beldesi'nde hayatı felç etti. Şiddetli yağmurlarla birlikte Mataian Deresi'nde vukua gelen debi artışı, dere üzerinde kurulu olan baraj gölünde taşkına sebep oldu.

Yaşanan taşkın sonucunda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı, 124 kişinin ise kaybolduğu bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada taşkınların sebebiyet verdiği yıkımlar sonucunda enkaz altında kalanları kurtarmak ve kayıplara ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdürüldüğü açıklandı. Kamuoyunda bölgedeki yetkililere karşı artan eleştiri sonrasında Tayvan Başbakanı Cho Jung-tai, bölgedeki tahliye emirlerinin neden uygulanamadığı konusunda soruşturma başlatılacağını duyurdu.

HONG KONG DA ALARMA GEÇTİ

Ragasa Tayfunu güzergahında bulunan Hong Kong'da da olağan üstü önlemler alındı. Hong Kong Gözlemevi, 24 Eylül'ün erken saatlerinde en yüksek seviye tropikal fırtına uyarısı olan "10 Numaralı Fırtına Sinyali" verdi. Söz konusu alarm, ortalama rüzgar hızlarının saatte 118 kilometreyi aşmasına dair beklentinin mevcut olduğu anlamına geliyor. Hong Kong Gözlemevi aldığı bu kararla birlikte, 1964'ten bu güne değin ilk defa bir sene içinde ikinci kez "10 Numaralı Fırtına Sinyali" vermiş oldu.

İktidar tarafından alınan tedbir kararları kapsamında Hong Kong genelindeki bütün okullar tatil edildi, iş yerleri kapatıldı ve toplu taşıma hizmetleri büyük ölçüde durduruldu. Yetkililer ayrıca vatandaşlardan hayati, acil bir durum olmadan evlerinden çıkmamaları ikazında bulundu.

Ragasa Tayfunu nedeniyle alınan diğer tedbirlerden biri de Hong Kong'daki tüm uçuşların iptal edilmesi oldu. Gözlemevi yetkilileri, tayfunun öğle saatlerinde Hong Kong'un güneyinden geçerek Guangdong sahillerine doğru ilerleyeceği bildiriminde bulundu.

ÇİN'DE GENİŞ ÇAPLI TAHLİYELER

Ragasa Tayfunu'nun şiddetli vurması beklenen Çin'in Guangdong Eyaleti'nde olası felaketlerin önüne geçilmesi adına geniş kapsamlı önlemler aldı Çin medyasında çıkan haberlere göre potansiyel risk taşıyan bölgelerde yaklaşık 1.9 milyon kişinin tahliye edildi.

Çin'de hayat askıya alındı: Ragasa Tayfunu için geri sayım başladı

Guangdong Eyaleti'ne tabi şehirlerde "beşli durdurma" olarak adlandırılan olağanüstü tedbir alındı. Beşli Durdurma uygulaması iş, okul, üretim, ulaşım ve ticaretin durdurulması anlamına geliyor. Tayfunun, Guangdong'un Taishan ve Zhanjiang şehirleri arasında bulunan sahil şeridine yüksek şiddetle uğraması bekleniyor.