Ragbi Kadın Milli Takımı Hırvatistan'da ikinci oldu

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen turnuvanın ilk ayak yarışlarında ikinci oldu.

Ragbi Kadın Milli Takımı Hırvatistan'da ikinci oldu

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamada, Zagreb'de düzenlenen Avrupa 7'li Ragbi Kadınlar TrophyTurnuvası'nda, kadın millerin tarihi bir başarıya imza attığı belirtildi.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, organizasyonun birinci etap yarışlarını ikincilikle tamamlayan kadın millileri tebrik etti. Bunun büyük bir başarı olduğunu aktaran Şahin, "7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'mız tarihte bir ilke imza attı ve Trophy birinci etabını ikinci bitirerek Championships'e gitmek için büyük bir avantaj elde etti. Ülkemiz ragbi sporunun geleceği için bu büyük bir motivasyon kaynağı. Bu tarihi başarı genç sporcularımıza örnek olacak ve daha büyük hedeflere ulaşma yolunda ilham olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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