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  • Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

Serenay Sarıkaya’dan ayrılan Umut Evirgen'den ilginç bir hamle geldi. Evirgen, Alina Boz'u yakın takibe aldı. Sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı. Alina Boz da rahatsız olunca bu çapkınlık hamlelerini ilginç bir şekilde savuşturdu

Galeri Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 13:29
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Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

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Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

Bugüne kadar güzel oyuncular Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya aşklarıyla manşetleri süsleyen Umut Evirgen'in sonhamlesi, ortalığı karıştırdı.

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Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

Adı çapkına çıkan Evirgen, Alina Boz'a sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı. Güzel oyuncuyu yeni projesi için tebrik eden Umut Evirgen'in bu hamlesi, sosyal medyada 'Umut'un yeni gözdesi Alina mı?' yorumları yapıldı.

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Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

Bu yorumlar Alina Boz'u rahatsız etti. Uzun süredir Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, hemen kısa süre önce takibe aldığı Evirgen'i takip etmeyi bıraktı.

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Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

Evirgen'i takip etmeyi bırakan Boz, yanlış anlaşılmaların önüne geçti.

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Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

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Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

8/14
Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

9/14
Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

10/14
Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

11/14
Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

12/14
Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

13/14
Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

14/14
Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

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