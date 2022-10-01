Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı
Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı
Serenay Sarıkaya’dan ayrılan Umut Evirgen'den ilginç bir hamle geldi. Evirgen, Alina Boz'u yakın takibe aldı. Sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı. Alina Boz da rahatsız olunca bu çapkınlık hamlelerini ilginç bir şekilde savuşturdu
Bugüne kadar güzel oyuncular Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya aşklarıyla manşetleri süsleyen Umut Evirgen'in sonhamlesi, ortalığı karıştırdı.
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Adı çapkına çıkan Evirgen, Alina Boz'a sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı. Güzel oyuncuyu yeni projesi için tebrik eden Umut Evirgen'in bu hamlesi, sosyal medyada 'Umut'un yeni gözdesi Alina mı?' yorumları yapıldı.
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Bu yorumlar Alina Boz'u rahatsız etti. Uzun süredir Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, hemen kısa süre önce takibe aldığı Evirgen'i takip etmeyi bıraktı.
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Evirgen'i takip etmeyi bırakan Boz, yanlış anlaşılmaların önüne geçti.