Umut Evirgen'in Alina Boz'a yaptığı çapkınlık hamlesi duvara tosladı Güzel oyuncu rahatsız olunca bakın ne yaptı

Adı çapkına çıkan Evirgen, Alina Boz'a sosyal medyadan yorum üzerine yorum yaptı. Güzel oyuncuyu yeni projesi için tebrik eden Umut Evirgen'in bu hamlesi, sosyal medyada 'Umut'un yeni gözdesi Alina mı?' yorumları yapıldı.