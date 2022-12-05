5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz yıldızın Milli Takım'dan ayrılma nedeni belli oldu

İngiliz yıldızın Milli Takım'dan ayrılma nedeni belli oldu

İngiltere Milli Takımı futbolcularından Raheem Sterling, evine silahlı saldırgan girmesi nedeniyle Katar'dan ayrıldı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 10:50
Takip Et

Rahemm Sterling'in İngiltere Milli Takımı'ndan neden ayrıldığı ortaya çıktı

İngiliz yıldızın Milli Takım'dan ayrılma nedeni belli oldu
+
Aa
-

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen İngiltere'nin 27 yaşındaki yıldız oyuncusu, ailesi evdeyken evine giren silahlı saldırganlar nedeniyle milli takım kampından ayrılarak başkent Londra'ya gitti.

Olayı doğrulayan teknik direktör Gareth Southgate, 3-0 kazandıkları Senegal maçının ardından yaptığı açıklamada, "Futbol bazen en önemli şey değildir ve aile her şeyden önce gelir. Ona alan vermek istiyoruz, birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

İngiliz basınına, olayın cumartesi meydana geldiği ve Sterling'in 3 çocuğunun evde olduğu yansıdı.

İngiltere, çeyrek finalde 10 Aralık Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak.

Sterling, Arsenalli Ben White'ın ardından kişisel nedenlerle İngiltere'ye dönen ikinci futbolcu oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
2
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
3
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
5
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
6
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿Yargıtay'dan mülk sahibi ve kiracıları ilgilendiren emsal karar
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
7
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
﻿Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
﻿Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün belli oldu
﻿Bu belirtileri yaşıyorsanız zaman kaybetmeyin. Uzmanından gözlerle ilgili kritik uyarı
﻿Bu belirtileri yaşıyorsanız zaman kaybetmeyin. Uzmanından gözlerle ilgili kritik uyarı
﻿Bu belirtileri yaşıyorsanız zaman kaybetmeyin. Uzmanından gözlerle ilgili kritik uyarı
﻿Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
﻿Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
﻿Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak askeri tatbikata başladı
﻿Üretici enflasyonu ÜFE açıklandı. Elektrik ve gazdaki artış yüzde 442 oldu
﻿Üretici enflasyonu ÜFE açıklandı. Elektrik ve gazdaki artış yüzde 442 oldu
﻿Üretici enflasyonu ÜFE açıklandı. Elektrik ve gazdaki artış yüzde 442 oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.