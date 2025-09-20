Rahim kanserinin ilk ve en sinsi belirtisini uzmanlar açıkladı

Son yıllarda kadın sağlığı alanında yapılan bilimsel çalışmalar, rahim kanserinin erken teşhisine yönelik önemli veriler sundu. Özellikle menopoz sonrası dönemde veya adet döngüsünün dışında yaşanan düzensiz kanamalar, uzmanlar tarafından artık daha yakından izlendi.

Amerika Kanser Derneği (American Cancer Society) tarafından yayımlanan bir rapor, vakaların büyük bir bölümünde bu tür kanamaların hastalığın ilk ve tek belirtisi olabileceğini vurguladı.

Bu konuya ilişkin görüşlerini aktaran Harvard Tıp Fakültesi'nden Jinekolog Dr. Eleanor Vance, "Kadınlar genellikle düzensiz kanamaları stres, hormonal dengesizlikler veya basit poliplere bağlama eğiliminde. Ancak son veriler, bu semptomun özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için ciddi bir uyarı işareti olduğunu gösterdi. Erken teşhis, bu kanser türünde tedavi başarısını %90'ın üzerine çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda, Londra Kraliyet Koleji'nden Onkolog Prof. David Sterling de benzer bir görüşü paylaştı. Sterling, rahim kanseri tanısı konulan hastaların medikal geçmişlerini incelediklerini ve neredeyse tamamında düzensiz kanama şikayetinin bulunduğunu belirtti.

Sterling, "Bu tür bir kanamanın görülmesi, hastaların vakit kaybetmeden bir jinekoloğa başvurması için güçlü bir nedendir. Tanı süreci, ultrason ve biyopsi gibi basit yöntemlerle kolayca tamamlanabilir" diye ekledi.

Bilim dünyasında bu bulgulara ek olarak, genetik yatkınlığın da rol oynadığı düşünülüyor. Kimi araştırmalar, ailesinde rahim kanseri öyküsü bulunan kadınların bu belirtilere karşı daha duyarlı olması gerektiğini öne sürdü. Ancak uzmanlar, bu durumun sadece genetik yatkınlığı olanları değil, tüm kadınları ilgilendiren evrensel bir uyarı olduğuna dikkat çekti.

Jinekoloji alanındaki otoriteler, düzensiz kanamaların göz ardı edilmemesi gerektiğini ve bu semptomun basit bir rahatsızlık olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri ışığında, rahim kanserine karşı en güçlü silahın erken teşhis olduğu bir kez daha kanıtlandı.