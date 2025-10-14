Forbes Dergisi’ne göre 5,4 milyar dolarlık serveti ile Türkiye’nin en zengini olan Murat Ülker’in Türkiye’deki tüm yatırımlarından çıkarak yurt dışına taşıdığı iddiaları yeniden gündeme geldi. Yatırımlarının bazılarını Londra’ya taşıyan Ülker, daha önce de hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.

Daha önce Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Yıldız Holding’in 6,5 milyar dolarlık borcun nasıl 1 milyar dolara indirdiğini anlatan Ülker, avukat Aydoğan Semizer’in verdiği tavsiye ve sonrasında yaşananlarla ilgili dönemin Hürriyet yazarı Vahap Munyar’a şunları söylemişti:

"Öncelikle bankalara, “Biz kredi taksitlerini ödemeyi durduruyoruz” diyeceksiniz. Ödemeye devam ederken masaya oturursanız, her banka kendi ödemesinin sürmesini ister. O zaman da hedeflediğiniz sağlıklı sonuca ulaşamazsınız.

Alacaklı bankalara mektup gönderildi, görüşmeye oturuldu. Ülker ve ekibi tabloyu kendi pencerelerinden açtı:

6.5 milyar dolarlık 400 ayrı kredi bizim için indefinite (belirsiz) bir durum yaratıyor. Tamam, ülkemizde kredi sistemi böyle çalışıyor ama bu da uzun vadeli önümüzü görmemizi zorlaştırıyor. Kredilerin vadesini uzatmamız gerekiyor.

Ülker ve ekibi, şu formülü ortaya koydu:

Biz şirketlerimizin hepsinin borcunu Yıldız Holding’te topluyoruz. Borçlu tek muhatap Yıldız Holding olacak. Siz bize uzun vadeli 6.5 milyar dolar kredi açın. Bankalarınıza olan kısa vadeli borçlarımızı kapatalım. Yıldız Holding uzun vadeye yayılan tek borcu size ödesin.

Bir büyük bankanın genel müdürü itiraz etti:

Bu uygulamaya başlarsak başka gruplar için de kapı açılır."

TÜRKİYE’DEN ÇIKTIĞINA YÖNELİK İDDİALARA YENİDEN YANIT VERDİ

İş insanı Murat Ülker, Ekonomim’e yaptığı açıklamada şirketlerinin yurt dışı operasyonlarını Londra'da bulunan Pladis Global adıyla kurduğu şirketin çatısı altında toplamasının ardından hakkında ortaya atılan 'Türkiye'den çıktı' yönündeki söylentilere ise şu ifadelerle yanıt verdi:

'RAHMİ BEY BİLE BÜTÜN İŞLERİ YURT DIŞINA TAŞIMIŞSIN DEDİ'



"Bu laflar nerden çıkıyor, bilemiyorum ama herkes soruyor başka nerede evin var? Başka yerde evim yok, aramıyorum, lazım da değil, anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar, aynı evdeyiz. Bir gün Rahmi Bey (Rahmi Koç) bile bana, ‘Yav sen ne iyi yaptın bütün işleri yurt dışına taşımışsın’ dedi. Ben o zaman anladım… Aslında biz bir şeyi taşımadık, tersine yurt dışındakileri buraya getirdik. Türkiye’ye tescil ettik. ‘Paraları aldı gitti’ diyorlar, çoluğuna, çocuğuna tabii ki para gönderebilirsin ama sermaye transferi Hazine’den izin ile olur."