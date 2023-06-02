Rahmi Koç'tan Ali Koç'a: Yeter artık Fenerbahçe'yi bırak

Spor yazarı Hilmi Türkay Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde çarpıcı bir konuyu gündeme taşıdı. Türkay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ailesi tarafından "Bırak artık" baskısı yapıldığını açıkladı.

İŞTE HİLMİ TÜRKAY'IN GÜNDEM OLAN YAZISI:

Ali Koç Fenerbahçe Kulübü'ne başkan adayı olmak için ailesinin fikrine başvurduğunda gerekli ilgiyi görmemişti. Fenerbahçe'ye başkan olmasına sıcak bakmayan ailenin büyüğü baba Rahmi Koç, oğlunu TÜSİAD Başkanı görmek istiyordu. Fakat Ali Koç ailesni ikna etmeyi başardı. 2018'de Aziz Yıldırım'ın karşısına çıkan Koç, ezici bir üstünlükle Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçildi.

"TECRÜBESİZ DÜZELİR"

Camiada bu değişim sonrası heyecanlı bekleyiş başladı. Yeniden yapılanmaya gidilirken teknik kadro ve takım değişti. Transfer rekorları kırıldı, ciddi paralar harcandı. Ancak tüm bunlara rağmen Koç'un başkanlığındaki 5 yılda futbolda şampiyonluk gelmedi. Koç için "Tecrübesiz, düzelir" diyenler olsa da başkan benzer hataları yapmaya devam etti.

"SON UMUT JESUS'TU"

Ali Koç için son umut Jorge Jesus'tu. Portekizli hoca işe iyi başladı kötü bitirdi. O da taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe camiasında Koç'un istifasını isteyenler var. Tribünler son dönemde "istifa" tezahüratı yaptı. Ülkemizin sayılı iş insanlarından olan Ali Bey'in tepki görmesi, işin üzücü yanı.

"AİLE BASKISI"

Yakın zamanda Koç Ailesi'nden oğulları Ali Koç'a, "Yoruldun bırak artık başkanlığı" baskısı yapıldığı duyumunu aldım. Rahmi Koç ve anne Çiğdem Hanım, Ali Koç'un daha fazla yıpranmasını ve yıpratılmasını istemiyor. Aile baskısı Ali Koç'u ne kadar etkiler? Fenerbahçe başkanının gördüğü bu baskıdan etkileneceğini sanmıyorum. Yoluna devam edecektir. Görev süresinin bitmesine 1 yıl daha var. Bunu son kez iyi şekilde değerlendirmek isteyecektir."