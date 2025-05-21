Rahmi Koç'tan Serdal Adalı'ya tebrik ziyareti!

Beşiktaş Kulübünün yaşayan en eski üyesi, Divan Kurulu Üyesi, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Başkan Serdal Adalı’yı Tüpraş Stadyumu’ndaki kulüp binasında ziyaret etti.

Ziyarette Genel Sekreter Uğur Fora ile Koç Holding Muhasebe Direktörü Mehmet Apak da yer aldı.

Başkan Serdal Adalı, kulübün gelecek planlaması hakkında Rahmi Koç ile görüş alışverişinde bulundu.

Rahmi Koç, Kulübün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında yeniden Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Başkan Serdal Adalı ile Yönetim Kurulunu tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.