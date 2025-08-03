Raiffeisen Bank, Rusya olmadan da kâr açıkladı

Avusturya merkezli Raiffeisen Bank International (RBI), 2025 yılının ilk yarısında Rusya ve Belarus hariç 567 milyon euro net kâr elde etti. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 4,9’luk bir artışa işaret ediyor. Banka, Avrupa Merkez Bankası'nın yönlendirmeleri doğrultusunda Rusya’daki varlıklarını hızla azaltıyor. RBI, Rusya operasyonlarındaki küçülmenin planlanandan hızlı ilerlediğini açıkladı.

RBI Risk Yönetimi Direktörü Hannes Mösenbacher, risk maliyetlerindeki olumlu gelişmeler sayesinde yıllık risk beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini belirtti. İlk yarıda risk maliyeti 108 milyon euro olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2024’ün ilk yarısında 81 milyon euroydu. Banka, belirsiz küresel ekonomik ortam nedeniyle ilave risk tamponlarını artırdığını duyurdu. Takibe düşen kredi oranı ise yüzde 2,1’den yüzde 1,8’e geriledi.

Faiz gelirlerinde yüzde 1’lik bir düşüşle 2,07 milyar euroya gerileyen banka, komisyon gelirlerinde ise yüzde 8,6’lık bir artışla 969 milyon euroya ulaştı. Müşteri kredilerinde yüzde 2’lik artışla 97,5 milyar euroya çıkıldı. Bankanın özkaynak yeterliliği yüzde 15,7’ye yükseldi. Bu oran, Raiffeisen’in Rusya’daki varlıklarını tamamen kaybetmesi durumunu da hesaba katıyor.

RASPERİA KRİZİ VE GELECEĞE BAKIŞ

RBI’nin Rusya’daki iştiraki, Strabag hissedarı Rasperia Trading Limited'e karşı açılan davadan olumsuz etkilendi. Rusya’daki bir mahkeme, Rasperia’ya yaklaşık 2 milyar euro tazminat ödenmesine hükmetmişti. Banka, bu karara Avusturya’da itiraz ederek, Rasperia’nın ülkedeki mal varlıklarına karşılık dava açmaya hazırlanıyor. Ancak Rasperia’nın Rusya’da uluslararası hukuki girişimleri engellemek üzere başvuru yapması, süreci geciktirebilir.

RBI CEO’su Johann Strobl, Euro Bölgesi’ndeki faiz indirimlerine ve Çekya pazarındaki zorluklara rağmen yarıyıl sonuçlarından memnun olduğunu ifade etti. Strobl, 2025 için müşteri kredilerinde yüzde 6 ila 7’lik büyüme, faiz gelirlerinde 4,15 milyar euro ve komisyon gelirlerinde 1,95 milyar euro beklendiğini aktardı.

RBI’nin değerlendirmesine göre, yılın geri kalanı jeopolitik risklerle şekillenecek. Özellikle ABD’nin artırdığı gümrük vergilerinin Avrupa ihracatını yavaşlatabileceği vurgulandı. Buna karşılık, Almanya’nın altyapı yatırımları ve artan savunma harcamaları gibi gelişmelerin pozitif etkileri olabileceği düşünülüyor. Banka, Polonya ve Batı Balkanlar’da ekonomik iyileşme öngörürken, Avusturya, Romanya ve Macaristan’da büyümenin durağan seyredeceği kanaatinde.