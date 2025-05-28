Rakamı duyan sokağa fırladı! Emeklilerin ikramiye talebi gündemi sarstı

Tüm Emekliler Sendikası Eskişehir Şubesi'nin çağrısıyla emekliler, Köprübaşı'ndan, Hamamyolu Caddesi'ne bayram ikramiyesinin net 22 bin TL olmasını talep ederek ellerinde pankartlarla yürüdü.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın da destek verdiği yürüyüşte “Emekliyiz haklıyız, kazanacağız”, “Geçim yoksa seçim olsun” sloganı atan emekliler, "Açlığa, sefalete hayır" pankartıyla yürüyen emekliler, ellerinde "Yoksulluk kader değil", "Dilenci değil emekliyiz", "Susma haykır, yoksulluğa hayır" yazılı dövizler taşıdı.

"KRİZİN SORUMLUSU İKTİDARDIR"

Kurban Bayramı öncesi verilecek bayram ikramiyesinin, net 22 bin lira olmasını isteyen emeklilerin yürüyüşünün ardından basın açıklaması yapan Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, krizin faturasının emeklilere ödetilmek istendiğini söyledi. Şanlı, "Bugün yine insanca yaşam haklarımız, taleplerimiz ve demokratik Türkiye mücadelesi için alanlardayız. En az 25 yıl, hatta 35-40 yıl çalışıp ürettik. Vergileri ve primlerimizi peşin peşin ödedik. Bütün bu emeklerimizin yok sayılmasına izin veremeyiz. Başını sarayın çektiği AKP, MHP Cumhur İttifakı ve ortaklarının yarattığı ekonomik krizin, bizlere dayattığı acı reçeteyi kabul etmiyoruz. Krizin sorumlusu biz emekliler değil, saray iktidarıdır. Bedelini de onlar ödemek zorundadırlar." dedi.

"4 BİN LİRA İKRAMİYE İLE BİR TEPSİ BAKLAVA BİLE ALINMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Şanlı, Büro Emekçileri Sendikası'nın son verilerine göre, açlık sınırının 34 bin 888 lira, yoksulluk sınırının 84 bin 352 lira ve bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 51 bin 193 lira olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Emeklilerin aylık maaşı ise, 14 bin 469 lira. Bu verilere karşın, 10 milyondan fazla emekli, dul, yetim ve engelli maaşı alan insanımız, açlık sınırının yarısından az aylık maaş almaktadır. Ülkemizdeki 16 milyonu aşkın emeklinin aylıkları, açlık sınırının altında kalmış durumda. Bir emeklinin aylığı ile cumhurbaşkanı, bakan ve milletvekili maaşı kıyaslandığında, yaşanan, adaletsiz gelir dağılımını kabul etmemiz mümkün değildir."

"Biz emeklilerin içine düşürüldüğü derin yoksulluk yetmiyormuş gibi, mücadelemiz sonucu kazanmış olduğumuz bayram ikramiyesi, ısrarla düşük tutulmaktadır. 4 bin lira emekli ikramiyesi ile bırakın kurbanı, bir tepsi baklava bile alınması mümkün değildir. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyanın hiç bir ülkesinde emekli ikramiyesi yok diyor. Aynı şekilde dünyanın hiç bir ülkesinde milletvekilliğinden emekli olmak ve bir emeklinin aylığının 15 katı kadar, milletvekili veya bakan maaşı alan da yok."