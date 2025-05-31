Rakamlar pandemiyi solladı. Üç kişiden biri işsiz!

Geniş tanımlı işsizlik 3,4 puan artarak yüzde 32,2 ile tarihi rekor kırdı. Konkordato ve iflasların arka arkaya yaşandığı bu süreçte her 3 kişiden biri işsiz kaldı. Ev genci sayısı yükseldi.

DİSK-AR, Türkiye’de şimdiye kadar hesaplanan en yüksek işsizlik oranı ve işsiz sayısı olduğunu ve pandemi döneminde bile bu kadar yükselmediğini ifade etti.

Karar Gazetesi'ndeki habere göre TÜİK'e göre son bir ayda 203 bin kişi işinden oldu. Geniş tanımlı işsizlik 3,4 puan artarak yüzde 32,2 ile tarihi rekor kırdı. Konkordato ve iflasların peş peşe geldiği süreçte, her 3 kişiden biri işsiz kaldı. Ne eğitimde ne işte olan genç sayısı 5 milyonu aşarken, iş aramaktan vazgeçip evde oturan umutsuzların sayısındaki artış dikkat çekti.

DİSK-AR'ın "İşsizlik dizginlerinden koptu" başlığı ile yayınladığı raporda, geniş tanımlı işsiz sayısının 13 milyona ulaştığı belirtilerek bu rakamın şimdiye kadar hesaplanan en yüksek işsizlik oranı olduğu vurgulandı.

ERKEKLERDE DE KADINLARDA DA RAKAM YÜKSELDİ

Rapora göre, pandemi döneminde yaklaşık 4 milyon olan işsiz sayısı 13 milyona kadar dayandı. Açılan şirket sayısı kapanan şirket sayısından daha az olunca istihdam edilenlerin sayısı da geçen ay, bir önceki aya göre 316 bin kişi azalarak 32 milyona ulaştı.

İstihdam oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken, kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken, kadınlarda yüzde 36,4 oldu. Raporda, haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,2 saat olarak yer aldı.

VERİLER KORKUTUYOR: 3 KİŞİDEN BİRİ İŞSİZ

Birbiri ardına kapanan ve iflas eden şirketlerin olumsuz yansımaları işsizlik verilerinde kendini göstermeye başladı. Bir ayda tam 203 bin kişi işinden oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 3,4 puan artarak yüzde 32,2 ile tarihi rekor kırdı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20 olarak tahmin edildi. DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), yaptığı sosyal medya paylaşımında geniş tanımlı işsiz sayısının 13 milyona dayandığını ayrıca yıllık artışın 2,2 milyon olduğunu kaydetti. Son bir aylık artışı ise 1,2 milyon kişi olarak hesaplandı. Kadınlarda geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 40 oldu.

PANDEMİ RAKAMLARINI SOLLADI

Disk-Ar’ın ‘İşsizlik dizginlerinden koptu’ başlığı ile yayınladığı raporda, “Pandemi döneminde geniş tanımlı işsiz sayısının en yüksek olduğu ay Ocak 2021’di.

Ocak 2021’de dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 12,3 ve işsiz sayısı 3,9 milyondu. Bu dönemde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29 ve geniş tanımlı işsiz sayısı ise 10,5 milyondu.

Nisan 2025’te geniş tanımlı işsiz sayısı pandeminin en yüksek olduğu dönemden 2 milyon 527 bin kişi yüksek hesaplandı. 2025 Nisan ayında geniş tanımlı işsizlikte patlama yaşadı. Nisan 2024’te yüzde 27,4 olan geniş tanımlı işsizlik oranı Mart 2025’te yüzde 28,8’e yükseldi ve Nisan 2025’te tarihi zirvesini yaparak yüzde 32,2’ye ulaştı.

Geniş tanımlı işsiz sayısı da bu dönemde artmaya devam etti. Nisan 2024’te 10,8 milyon olan geniş tanımlı işsiz sayısı Mart 2025’te 11,8’e yükselirken Nisan 2025’te 13 milyona dayandı. Böylece geniş tanımlı işsiz sayısında bir yıllık artış 2 milyon 229 bin ve aylık artış ise 1 milyon 240 bin oldu.

Uzun zamandır TÜİK tarafından düşüş eğilimi olan dar tanımlı (açık) işsizlerin sayısında artış görülüyor. Dar tanımlı işsiz sayısında son bir yılda 21 bin kişi, son bir ayda ise 200 kişilik bir artış görüldü. Dar tanımlı işsizlik oranı aylık olarak yüzde 0,6 puan artış gösterdi” denildi. Raporda, zamana bağlı eksik istihdam ve çalışmaya hazır olanların sayısında artışın devam ettiği ve işsizlerin yüzde 85’inin işsizlik ödeneğinden yararlanamadığına da dikkat çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2025 İşgücü İstatistikleri’ne göre işsizlik oranı 0,6 puan artarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. “Hanehalkı İşgücü Araştırması” sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu. Oran erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,5 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,7 olarak kayıtlara geçti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 15,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,2, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,8 oldu. Açılan şirket sayısı kapanan şirket sayısından daha az olunca istihdam edilenlerin sayısı da geçen ay, bir önceki aya göre 316 bin kişi azalarak 32 milyon 359 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücü nisanda, bir önceki aya göre 114 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken kadınlarda yüzde 36,4 oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,2 saat oldu. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi nisanda, bir önceki aya göre 1,2 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti.