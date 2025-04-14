Rakamlar yine güncellendi! 750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın son faiz değişikliğiyle birlikte bankaların mevduat faiz oranları da güncellendi. Enflasyona karşı birikimlerini korumak isteyen vatandaşlar, yüksek faiz getirisini hedefleyerek mevduat hesaplarına yöneliyor. Bu kapsamda, 750 bin TL'lik birikimi olanların aylık faiz getirisi merak konusu oldu.

Mevduat Faiz Oranları Nasıl Değişti?

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında bankalar, mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti. Ancak, bankaların sunduğu faiz oranları, vade süresi, mevduat tutarı ve bankanın politikalarına göre değişiklik gösteriyor.

750 Bin TL'nin Aylık Faiz Getirisi Ne Kadar?

750 bin TL'nin aylık faiz getirisi, seçilen vade süresi ve bankanın sunduğu faiz oranına göre farklılık gösterecektir. Örneğin, bazı bankalar 32 günlük vadeli mevduatlara %45-50 aralığında faiz oranı sunarken, bazı bankalar daha düşük veya daha yüksek oranlar verebilmektedir.

AKBANK

Faiz Oranı: % 46

Vade Sonu Tutar: 775.710 TL

Net Kazanç: 25.710 TL

TEB

Faiz Oranı: % 46

Vade Sonu Tutar: 775.710 TL

Net Kazanç: 25.710 TL

TEB

Faiz Oranı: % 46

Vade Sonu Tutar: 775.710 TL

Net Kazanç: 25.710 TL

Denizbank

Faiz Oranı: % 46

Vade Sonu Tutar: 775.710 TL

Net Kazanç: 25.710 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: % 45,5

Vade Sonu Tutar: 775.430 TL

Net Kazanç: 25.430 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: % 47,5

Vade Sonu Tutar: 776.548 TL

Net Kazanç: 26.548 TL