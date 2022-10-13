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Raketi tutuş şekli dikkat çekti! Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı

Kazakistan'da temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile masa tenisi oynadı. Erdoğan'ın raketi tutuş şekli ise dikkat çekti.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 01:17
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Raketi tutuş şekli dikkat çekti! Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı

Raketi tutuş şekli dikkat çekti! Erdoğan ile Tokayev masa tenisi oynadı
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, dün temaslarının ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeler sonrası Erdoğan ve Tokayev masa tenisi de oynadı. Erdoğan'ın raketi farklı bir şekilde tutması ise dikkat çekti.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Nisan’da Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelmişti.

İftar sonrasında öğrencilerle sohbet ettikten sonra Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı antrenötü Giovanni Guidetti ile masa tenisi oynayan Erdoğan'ın raketi tutuş biçimi ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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